Mihai Constantin Ene, un tânăr de 28 de ani din Buzău, a murit înecat. Apelul făcut de apropiați

Tragedie românească în Statele Unite ale Americii. Mihai Constantin Ene, un tânăr de 28 de ani din Buzău, s-a stins din viață în mod tragic. Acesta lucra departe de țara natală, iar o ieșire cu prietenii i-a fost fatală. Tânărul s-a înecat în râul Kern din California.

Decesul lui Mihai a adus multă durere pentru cei care l-au cunoscut. Acesta și-a petrecut copilăria și adolescența în centrul de plasament „Sfânta Maria” din Buzău. Fiind unul dintre cei șapte copii ai familiei, Mihai a fost dus în centru la vârsta de numai cinci ani.

Tânărul nu a lăsat destinul să îl frângă și a muncit din greu pentru a-și construi o viață bună. A urmat liceul în Berca, apoi a absolvit facultatea de agronomie și un program de masterat, muncind în paralel pentru a-și susține studiile.

„L-am crescut de când era în clasa a șaptea și mi-a intrat la suflet pentru că a fost un copil bun și ambițios. Stătea până târziu să învețe, chiar și atunci când toți ceilalți mergeau la culcare”, spune unul dintre educatorii centrului.

Tragedie românească în Statele Unite ale Americii

În anul 2022, după un schimb de experiență, Mihai a decis să se mute în Statele Unite ale Americii. Acesta a plecat peste ocean pentru a-și construi o viață mai bună. Aici a lucrat ca șofer de camion și tir, iar în ultimii ani a activat în construcții în California.

Deși a părăsit România, tânărul de 28 de ani nu a uitat de cei care l-au crescut și păstra legătura cu cei din centrul de plasament. Chiar înainte să se stingă din viață, Mihai le mărturisise acestora că îi este dor de țara natală și că ar vrea să se întoarcă acasă. Însă, din păcate, nu a mai apucat să facă asta.

Ultima convorbire cu Mihai a avut loc vineri seara, 19 iunie, cu doar o jumătate de zi înainte de accidentul care i-a curmat viața. Tânărul în vârstă de 28 de ani a murit în timpul unei ieșiri cu prietenii pe râul Kern din California. Se pare că acesta a intrat în apă, însă nu a mai ieșit la mal.

Vestea decesului a venit ca un șoc pentru apropiații românului. Acum, prietenii lui Mihai din SUA au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului neînsuflețit și acoperirea cheltuielilor de înmormântare.

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