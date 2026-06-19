Tragedie în Arad. Șoferul unui microbuz cu pasageri a murit după ce i s-a făcut rău la volan. Vehiculul a ajuns în câmp

Un grav incident rutier s-a produs vineri dimineață între localitățile Vladimirescu și Horia, în județul Arad. Șoferul unui microbuz de transport persoane, în vârstă de aproximativ 65 de ani, și-a pierdut viața după ce a intrat în stop cardiorespirator. În vehicul se aflau șapte persoane, însă cei șase pasageri au scăpat nevătămați.

Șoferul a fost găsit în stop cardiorespirator

Accidentul s-a produs în cursul dimineții de vineri, pe drumul dintre Vladimirescu și Horia.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, în eveniment a fost implicat un microbuz de transport persoane în care se aflau șapte persoane.

La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, era în stop cardiorespirator.

„În urma accidentului în care au fost implicate șapte persoane, a rezultat o victimă, respectiv șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, care a fost găsit în stop cardiorespirator”, au transmis reprezentanții ISU Arad.

Medicii au încercat să-l resusciteze, însă fără succes

La locul incidentului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Arad, cu o ambulanță SMURD și o autospecială de intervenție, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

„Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a răspuns procedurilor de salvare”, au precizat autoritățile.

Din păcate, medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul bărbatului.

Primele informații indică o problemă medicală

Potrivit informațiilor apărute după producerea tragediei, șoferului i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la volan.

Microbuzul ar fi fost scăpat de sub control și ar fi părăsit partea carosabilă, ajungând pe câmp.

Deocamdată, această variantă urmează să fie confirmată oficial în cadrul anchetei desfășurate de autorități.

Cei șase pasageri au scăpat nevătămați

În ciuda gravității incidentului, cei șase pasageri aflați în microbuz nu au suferit răni care să necesite îngrijiri medicale sau transport la spital.

„Cei șase pasageri aflați în microbuz nu au necesitat îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții echipajelor de intervenție.

Faptul că niciunul dintre pasageri nu a fost rănit reprezintă singura veste bună a unei tragedii care s-a soldat cu pierderea vieții șoferului.

Polițiștii au deschis o anchetă

Autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Polițiștii și specialiștii urmează să stabilească dacă decesul șoferului a fost provocat de o afecțiune medicală survenită la volan sau dacă au existat și alți factori care au contribuit la producerea evenimentului.

„Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente”, au transmis reprezentanții instituțiilor implicate în anchetă.

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