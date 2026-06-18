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Dramă fără margini în familia nașului lui Nuțu Cămătaru. Nepotul lui Adrian Mogoș, în stare gravă, după ce a suferit un AVC la doar șase ani

De: roxana tudorescu 18/06/2026 | 16:37
Dramă fără margini în familia nașului lui Nuțu Cămătaru. Nepotul lui Adrian Mogoș, în stare gravă, după ce a suferit un AVC la doar șase ani
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Momente dramatice în familia fostului interlop Adrian Mogoș. Nepotul său, Pablito, în vârstă de doar 6 ani, se află în stare gravă, după ce a suferit un accident vascular. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Adrian Mogoș este un fost lider interlop din orașul Pantelimon, iar în prezent este cunoscut ca dezvoltatot imobiliar din zona ilfoveană. În trecut, acesta a avut legături apropiate cu diverse persoane din lumea interlopă, fiind menționat în anumite cercuri ca având o influență semnificativă în mediul local. De asemenea, este știut și faptul că are o relație foarte apropiată cu Nuțu Cămătaru, fiind naș de cununie la prima căsătorie a acestuia cu Mica Cămătăreasa, motiv pentru care a fost asociat simbolic ca „părinte spiritual”.

Nepotul lui Adrian Mogoș este în comă

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, nepotul său, Pablito, în vârstă de doar 6 ani, se află în stare gravă după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral.

Familia traversează una dintre cele mai dificile perioade din viață și se agață de orice speranță. Sursele noastre susțin că băiețelul este în comă, iar rudele se roagă neîncetat pentru o minune. Pablito este nepotul lui Adrian Mogoș din partea fiicei sale, Angelina Mogoș.

Nepotul lui Adrian Mogoș este în comă
Familia speră la o minune

La începutul anilor 2000, zona Pantelimon era frecvent mențioanată în presa de investigație ca un cartier unde au existat mai multe grupări locale implicate în infracțiuni și conflicte de influență. Tot atunci, Adrina Mogoș a fost menționat ca făcând parte din așa-numita grupare Mogoș, asociată cu activități ilegale din acea perioadă precum furturi, influență locală, conflicte între grupuri. Numele fostului interlop este menționat și în legătură cu zona de terenuri și investiții imobiliare din Pantelimon. În acest context, sunt menționate și episoade tensionate sau conflicte între anumite clanuri, alimentate de dorința de a domina la nivel local. Numele Mogoș a fost implicat și în scandalul cu șoferul lui Cristian Borcea. După un schimb de replici şi înjurături cu şoferul lui Borcea, finul lui Adrian Mogoş a fost lovit cu toporul în cap şi a fost transportat de urgenţă la Spitalul Sfântul Pantelimon.

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