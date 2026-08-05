Alertă în Mamaia! Noi rămășite de dronă, descoperite pe plajă

Panică pe una dintre cele mai aglomerate plaje din Mamaia! Turiștii au asistat la momente tensionate după ce un obiect misterios, despre care există suspiciunea că ar putea fi parte dintr-o dronă, a fost descoperit pe nisip. Zona a fost izolată în doar câteva minute, iar intervenția autorităților a fost una de maximă urgență.

Descoperirea a avut loc pe plaja Crowne Plaza, unde polițiștii au împrejmuit imediat perimetrul și au interzis accesul curioșilor. La scurt timp și-au făcut apariția și reprezentanții SRI, care au ridicat rămășițele și au plecat cu ele pentru verificări.

Panică pe o plajă din Mamaia!

Primele informații transmise de Garda de Coastă arată că obiectul descoperit ar aparține unei drone. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre un aparat militar sau unul civil, însă autoritățile au precizat că acesta nu avea încărcătură explozivă.

Descoperirea vine într-un moment extrem de sensibil, după ce România a fost din nou pusă în alertă din cauza activității aeriene din apropierea graniței cu Ucraina. Marți, 4 august, telefoanele locuitorilor din nordul județului Tulcea au început să sune aproape simultan, după emiterea unui nou mesaj RO-Alert. Totul s-a întâmplat după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În urma informațiilor primite de la Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis alerta către populație începând cu ora 16:00. Oamenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar perioada de risc a fost estimată la aproximativ 90 de minute.

Autoritățile le-au cerut oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturile de protecție civilă. Cei care nu aveau astfel de spații au fost sfătuiți să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori, până la încetarea alertei.

România, invadată de drone

Nu este pentru prima dată când nordul Dobrogei intră în stare de alertă. Pe 30 iulie a fost emis un mesaj similar, după ce o altă țintă aeriană a fost monitorizată în apropierea graniței cu Ucraina. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că aceasta nu a pătruns în spațiul aerian românesc.

Și incidentul din 24 iulie a ridicat numeroase semne de întrebare. Atunci, o dronă a pătruns pe teritoriul României și a fost doborâtă. Specialiștii au precizat că aparatul semăna cu o dronă din seria Shahed, cunoscută în Rusia sub numele Geran-2, model utilizat frecvent în războiul din Ucraina.

Potrivit șefului Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, echipele ajunse la fața locului au identificat imediat modelul aparatului, acesta fiind asemănător cu drona care s-a prăbușit anterior într-un bloc din Galați.

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S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România. Provin din Iran