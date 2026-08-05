Când și-a dat Deea seama că va divorța de Dinu Maxer, de fapt. A ținut totul secret: „După ani în care m-am rugat, am manifestat-o”

Ani la rând au încercat să lase impresia că formează o familie unită, însă adevărul era cu totul altul. Deea Maxer a făcut acum o declarație neașteptată despre fosta căsnicie cu Dinu Maxer. Artista a spus că a înțeles cu mult timp înainte de divorț că povestea lor de iubire a ajuns la final.

Mai mult, Deea a spus că și-a dat seama că nu va rămâne cu Dinu Maxer încă din perioada în care era însărcinată cu al doilea copil. Astăzi, ea trăiește o nouă etapă din viața ei. Este căsătorită cu Constantin Cataramă, dar nu a ascuns faptul că trecutul continuă să doară, mai ales pentru că în poveste sunt implicați și copiii.

Deea Maxer, declarație neașteptată

Recent, vedeta a povestit despre perioada în care încă lupta pentru familie, deși în sufletul ei știa deja că lucrurile nu mai puteau fi salvate. Venirea pe lume a fiicei sale, Maisa, a fost o binecuvântare, mai ales că medicii îi spuseseră că nu va mai putea avea copii. În același timp, acel moment i-a adus și cea mai dureroasă conștientizare.

„În interiorul cuplului au fost discuții pe care eu le-am adus pe masă, însă eu mi-am dorit să țin în echilibru familia pe care mi-am dorit-o și pe care o creasem, dar a durat ani. În momentul în care la 30 de ani am născut-o pe Maisa, acolo a fost o chestie legată de asumarea mea.

Venirea Maisei a fost ca o minune. Mie medicii mi-au spus la momentul respectiv că nu voi mai rămâne însărcinată. A venit Maisa după ani în care m-am rugat, am manifestat-o, dar eu știam în sinea mea că familia și cuplul nu vor mai exista. Și voi fi eu și copiii. Am fost conștientă de lucrurile astea. Acolo a venit conștientizarea”, a spus Deea Cataramă în podcastul realizat de Oana Stoianovici.

Mesaj pentru „hateri”

Pe lângă dezvăluirile despre divorț, Deea a vorbit și despre criticile pe care le primește în mediul online. După despărțirea de Dinu Maxer, au existat numeroase persoane care au susținut că notorietatea ei s-ar datora exclusiv fostei relații. Artista a spus însă că succesul nu a venit peste noapte și că în spatele lui au stat ani întregi de muncă.

„Îmi mai spun mie haterii în online, de când cu divorțul, „dacă nu făceai pasul acesta și nu intrai în relația respectivă, nu te știa nici naiba”, exprimarea lor. Nici nu aveați cum să știți de mine la vârsta aia, fiind doar o copilă de 15 ani care nu avea o viață într-o expansiune artistică sau să fiu în ochii publicului. Cred că tot ce am făcut, am făcut construind și muncind. De la 15 ani am muncit, chiar dacă am fost în asociere cu o persoană publică, chiar dacă am fost în această relație și am devenit publică prin relație. Eu am avut o dezvoltare artistică, am creat niște proiecte sau am făcut parte din niște proiecte care au fost create de manageri, compozitori. Eu de la 15 ani am muncit”, a povestit Deea ex-Maxer.

VEZI ȘI: Deea Maxer renunță la o parte din trecut! Și-a scos la vânzare costumele care au făcut-o celebră

Deea Maxer își vinde apartamentul cu 3 camere din Bragadiru. Cum arată și ce sumă cere