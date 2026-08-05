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În ce lună va naște Francesca Sarao de la Insula Iubirii? „Nu pot spune că sunt fană la a fi însărcinată”

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 17:15
În ce lună va naște Francesca Sarao de la Insula Iubirii? „Nu pot spune că sunt fană la a fi însărcinată”
Francesca Sarao, despre naștere/ sursa foto: captură Antena 1
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Francesca Sarao și Cristi Pungă sunt mai fericiți ca niciodată. Fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată pentru prima dată și va naște dintr-o clipă în alta. Până atunci, cei doi vor apărea într-o ediție specială a show-ului. 

Francesca Sarao și Cristi Pungă au devenit cunoscuți publicului în urma participării lor la Insula Iubirii. Cei doi și-au testat relația și au plecat din Thailanda mai puternici ca niciodată. Între timp, și-au unit destinele, iar acum sunt tot mai aproape de o nouă etapă din viața lor.

Fosta concurentă va naște curând, însă până atunci a acceptat provocarea de a fi din nou în fața lui Radu Vâlcan, alături de partenerul ei. În cadrul unui interviu pentru Libertatea, cuplul a vorbit despre apariția lor la Insula Iubirii – Reuniuni.

În ce lună va naște Francesca Sarao

Francesca Sarao traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Aceasta este însărcinată pentru prima dată, iar de curând a dezvăluit că va naște în luna octombrie. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că nu mai are răbdare și abia așteaptă să își strângă micuțul în brațe.

Sunt sinceră cu oamenii din jurul meu, dar și cu cei din online, care fac parte din comunitatea mea frumoasă care s-a creat, deci evident că o să fiu și cu voi. Nu pot spune că sunt fană la a fi însărcinată. Nu mă simt nici foarte rău, dar nici bine. Este un proces complex și complicat din punctul meu de vedere, iar corpul trece prin foarte multe schimbări care trebuie acceptate și îmbrățișate. Mă bucur că nu mai am atât de mult. În octombrie este termenul, dar, în același timp, nu mai am răbdare. Abia aștept să-l văd, să-l țin în brațe și să îl smotocesc. Evident, vreau și să-mi recapăt corpul, care momentan nu este doar al meu, dar și să mă simt mai bine, a povestit ea pentru Libertatea.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre show-ul difuzat pe Antena 1, joi, 6 august. Cei doi se vor reîntâlni cu Radu Vâlcan și vor urmări imaginile difuzate în timpul sezonului în care au participat.

Primim foarte multe aprecieri și știu că, în cea mai mare parte, oamenii se uită cu drag la noi. Cred că am transmis un exemplu frumos, chiar dacă pentru noi este o normalitate. Oamenii ne-au făcut să înțelegem că suntem norocoși pentru ce avem. Ca noutăți: este totul nou în perioada aceasta, atât pentru alții, cât și pentru noi!, a mai adăugat Francesca Sarao.

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