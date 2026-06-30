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Francesca și Cristi de la Insula Iubirii au dezvăluit sexul bebelușului: ”Număram zilele până te cunoaștem, baby D”

De: Denisa Crăciun 30/06/2026 | 22:55
Francesca și Cristi au dezvăluit sexul bebelușului/ sursa foto: capturi video Instagram
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Foștii concurenți ai sezonului 9 Insula Iubirii, Cristi Pungă și Francesca Sarao vor deveni părinți. Aceștia numără zilele până își vor ține în brațe bebelușul. Mai mult decât atât, le-au dat o veste incredibilă urmăritorilor din mediul online.

Francesca Sarao și Cristi Pungă au trecut de testul suprem de la Insula Iubirii. Cei doi au rezistat tentației din Thailanda, iar în urmă cu ceva timp s-au căsătorit. În plus, foștii concurenți sunt în al nouălea cer și asta pentru că vor deveni părinți pentru prima dată. Emoțiile sunt la cote maxime și abia așteaptă să își strângă în brațe copilul. De curând, aceștia nu au organizat un gender reveal obișnuit, ci unul atipic, prin care au anunțat sexul bebelușului.

Francesca și Cristi Pungă au aflat sexul bebelușului

Francesca și Cristi au devenit cunoscuți publicului larg în urma participării la Insula Iubirii, sezonul 9. Relația lor a rezistat tentației și au trecut la pasul următor. Acum, familia lor se mărește, astfel că în această toamnă se va naște primul lor copil. În urmă cu ceva timp, au aflat sexul bebelușului, iar de curând au dezvăluit totul și în mediul online.

Aceștia au o comunitate impresionantă, alături de care împărtășesc momente din viața lor. Totuși, ei nu au organizat un gender reveal obișnuit, ci unul atipic, într-un cadru restrâns. Cei doi s-au filmat în timp ce se aflau pe iarbă, alături de cățelul lor și imaginile de la ecografii. Alături de videoclip, viitorii părinți au scris emoționați un mesaj impresionant. Astfel, au transmis că așteaptă cu nerăbdare un băiețel.

Număram zilele până te cunoaștem, baby D, au scris Francesca și Cristi pe Instagram.

Francesca și Cristi au dezvăluit sexul bebelușului/ sursa foto: capturi video Instagram
Francesca și Cristi au dezvăluit sexul bebelușului/ sursa foto: capturi video Instagram

Francesca, emoționată în ziua în care a anunțat că va deveni mamă

Cei doi s-au căsătorit civil la Brașov, iar la două săptămâni distanță s-au cununat și religios. Petrecerea a fost una pe cinste și au participat foști colegi de la insulă. În ziua în care a dezvăluit că va deveni mamă, Francesca a postat un mesaj emoționant.

Stăteam și ne gândeam noi cum am ajuns până aici și că suntem căsătoriți și că o să avem un bebe! E totul… nu știu, nu am cuvinte… nu știu dacă m-am gândit vreodată că viața mea o să arate așa. Încă mă simt un copil și foarte tânără… de parcă abia suntem de câțiva ani împreună, nu de 11 și toate cele menționate mai sus, a scris ea pe Instagram.

VEZI ȘI: Dubla fericire pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă! Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

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