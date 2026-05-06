Deea Maxer își vinde apartamentul cu 3 camere din Bragadiru. Cum arată și ce sumă cere

De ceva timp, Deea Maxer activează pe piața de imobiliare, iar acum și-a scos la vânzare și propriul apartament. Este vorba despre locuința în care a stat după divorțul de Dinu Maxer. Acum își caută o casă mai spațioasă, așa că vrea să scape de fostul apartament. Cu cât vinde Deea Maxer locuința și cum arată aceasta?

După divorț, Deea Maxer a ales să rămână în același bloc în care locuiește și fostul soț, asta de dragul copiilor, ca aceștia să fie cât mai aproape de tatăl lor. Așa că în ultimii ani a locuit într-un apartament cu trei camere din Bragadiru. Vezi imagini cu apartamentul în galeria foto de mai jos.

Însă, acum locuința a devenit neîncăpătoare, așa că Deea Maxer vrea să se mute și a scos apartamentul la vânzare.

Deea Maxer își vinde apartamentul

Deea Maxer a scos la vânzare apartamentul în care a locuit după divorțul de Dinu Maxer. Este vorba despre un apartament cu trei camere, semidecomandat, construit în 2017 și situat în Bragadiru, lângă București. Potrivit anunțului publicat online, prețul cerut pentru locuință este de 128.000 de euro.

Se pare că apartamentul nu mai este suficient de încăpător pentru brunetă. Acum, familia acesteia s-a extins, așa că este nevoie de o casă mai mare. Așa că pe lângă faptul că își vinde apartamentul, Deea Maxer este și în căutarea unei noi locuințe.

Își dorește o casă mai spațioasă, unde ea, logodnicul ei Constantin și cei patru copii, cei doi ai ei și cei doi ai lui, să se poată desfășura în voie. Deea Maxer se ocupă chiar ea de vânzarea apartamentului, având în vedere că de câțiva ani de zile activează pe piața imobiliară și se bucură de succes.

Pe lângă afacerea cu produse cosmetice, Deea Maxer se ocupă și cu imobiliarele, atât în România, cât și în Dubai.

„În imobiliare am intrat pe piața din Dubai acum doi ani, însă ulterior, din zona de influență, au apărut solicitări și pe București. A început să îmi placă domeniul, să îl studiez, să capăt credibilitate și să am succes. Am păstrat colaborarea între piețele imobiliare Dubai-București, iar anul trecut m-am concentrat mai mult pe agenția din București și parteneriatul cu asociatul meu. Munca de echipă îmi completează activitatea, iar dorința noastră de extindere s-a concretizat”, declara Deea Maxer.

