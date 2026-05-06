Gică Popescu a dat lovitura! A încheiat o tranzacție care i-a umplut conturile cu 8 milioane de euro

Fostul internațional Gică Popescu, în vârstă de 58 de ani și acționar majoritar la Farul, a încheiat o tranzacție importantă pe piața imobiliară, cedând grupului M Core centrul comercial GP Plaza din Hunedoara, inaugurat la finalul anului trecut.

La începutul lunii noiembrie 2025, Popescu a deschis oficial complexul ridicat pe terenul fostelor fabrici de încălțăminte și tricotaje construite în anii ’70 și privatizate după 1990, situate pe bulevardul Traian nr. 9. Proiectul a reprezentat o investiție de peste 7 milioane de euro. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Gică Popescu, mutare majoră în business

Afacerea a fost preluată acum de M Core, unul dintre cei mai activi dezvoltatori de parcuri de retail din România. Tranzacția s-a închis în jurul sumei de 8 milioane de euro, iar Hunedoara devine astfel al 35-lea oraș în care grupul britanic este prezent cu proiecte comerciale.

GP Plaza are o suprafață totală de 21.423 de metri pătrați și o arie construită de 6.224 de metri pătrați, ocupată de branduri precum Action, Animax, Annabella Retail, Deichmann, Dr. Max (hiperfarmacie), Express Tabac, Sportisimo România, Takko Fashion, TEDi România și simigeria Luca. La momentul inaugurării, proiectul generase aproximativ 150 de locuri de muncă.

Vinde GP Plaza pentru 8 milioane

La deschidere, Gică Popescu a explicat motivele pentru care a ales Hunedoara pentru această investiție:

„Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul „vinovat” pentru că am decis să facem această investiţie aici.”

Fostul fotbalist a subliniat și modul în care a fost primit în oraș:

„De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului, şi aici mă refer atât la administraţia locală, cât şi la simplii cetăţeni, nu poţi decât să te bucuri.”

Totodată, acesta a adăugat că atmosfera locală i-a confirmat că a făcut alegerea potrivită:

„Îţi dă sentimentul că ai luat o hotărâre înţeleaptă şi faci un lucru bun investind în această zonă. Un alt lucru pentru care sunt extrem de fericit e că am reuşit să deschidem în mai puţin de şase luni de la primele lucrări.”

