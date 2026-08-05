Mircea Badea l-a luat pe Smiley în vizor, după ce artistul și-a anunțat concertul de la Cernavodă: „Bă, nu era criză?”

Mircea Badea revine în atenția publicului cu o nouă serie de critici și ironii la adresa lui Smiley. După ce l-a făcut „analfabet” pe Florin Ristei, de data aceasta, soțul Ginei Pistol este luat peste picior din cauza concertelor pe care urmează să le susțină în țară. Una dintre opriri este al Cernavodă, motiv pentru care prezentatorul de la Antena 3 nu s-a putut abține și și-a exprimat nemulțumirea legată de risipa de energie.

Într-un videoclip de promovarea al viitoarelor sale concerte, Smiley enumeră orașele în care fanii îl pot vedea în spectacole. Printre acestea se numără și Cernavodă, orașul care se află în acest moment în plină criză energetică.

Mircea Badea: „Ce e? Cântăreț? Cu vocea aia?”

Deși se poate spune că soțul Ginei Pistol este prins la mijloc și nu ar avea nicio vină că autoritățile locale din Cernavodă organizează astfel de evenimente într-un astfel de moment, Mircea Badea a profitat de ocazie și și-a manifestat, din nou, antipatia față de artist.

MIRCEA BADEA: „Hai acum să vă arăt ceva amuzant. Este un cetățean care se numește Smiley. Sau ceva de genul. Că nimeni nu se mai numește cum se numește acum. Se numește Smiley. Smiley. Ce e? Cântăreț? Cu vocea aia? E cântăreț? Da? Pe bune? Bun. Înțeleg că e băiat bun ăsta, Smiley ăsta. Și pe sistemul, da, tu cu ce te ocupi în viață? Sunt băiat bun. Corect. Așa. Deci e artist. Cred că e artist. Fii atent ce ne spune nouă artistul Smiley. Hai să vedem. Ia zi, tată.”

SMILEY: „Săptămâna asta călătorim aproape în toată țara. Miercuri, pe 5 august, ne vedem la The Artist Awards la Nibiru. Joi, pe 6, ne vedem la Antol pe Main Stage. Pe 7, adică vineri, ne vedem la Borsec. Sâmbătă, adică pe 8, ne vedem la AER, la Cernavod. Iar duminică, pe 9, ne vedem la Center Stage la Nibiru. Am plecat!”.

În acest context, Mircea Badea nu ezită să ironizeze această situație. În timp ce populației din întreaga țară i se cere constant să stingă becurile și să reducă consumul de energie electrică, paradoxal, autoritățile din Cernavodă au aprobat în continuare bugete uriașe și risipă de curent pentru spectacolele și concertele din oraș.

Ați inteles? Am plecat! Băi, deci ăștia reduc ei… Intensitatea iluminatului, că sunt responsabili, tu îți dai seama câte concerteală sau ce sunt astea. Oricum, muzică nu i-aș putea spune, că nu e muzică, dar harnela asta, îți dai seama câtă beculeală e la harnelile astea de la enumerat în fiecare zi? Bă, inclusiv la Cernavodă! Bă, nu era criza, nu era fix la Cernavodă? Aia adică, știi că… Hei, hei, hei, și mergem la Cernavodă? Păi dar nu era nenorocire?Să fim responsabili, zisă rău. Uite-ne, pe bune? Deci e o harneală. E o harneală.”, a mai spus Mircea Badea.

sursă video: Antena3

NU RATA: Motivul pentru care Mircea Badea nu îl consideră pe Florin Ristei coleg. A spus adevărul: „Eu am altă treabă”

Puțin îi pasă de Mircea Badea! Ce gest a făcut Florin Ristei, după ce a fost jignit de propriul coleg