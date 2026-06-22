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Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 14:52
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Ce face acum Andreea, mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești
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În urmă cu cinci ani, o tragedie cumplită a șocat întreaga comunitate din Ploiești. Doi copii gemeni, au căzut de la etajul 10 al unui bloc, iar mama lor, Andreea, a fost condamnată la închisoare. Femeia a fost eliberată mai repede și pare să treacă printr-o perioadă bună.

În luna august 2021, doi copii gemeni, au căzut de la etajul unui bloc din Ploiești. În tot acest timp, mama lor, Andreea, făcea live pe rețelele de socializare. Aceasta a fost condamnată la închisoare, însă recent a fost eliberată mai devreme decât termenul oficial. Mai mult decât atât, a revenit și în mediul online și pare să se simtă mai bine ca niciodată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești

Andreea, mama gemenilor căzuți de la etaj, a revenit în libertate. De curând a devenit mai activă în mediul online, în special pe TikTok. În urmă cu ceva timp, a postat că se află în vacanța de vară la mare, iar fotografiile în care apare cu zâmbetul pe buze sugerează că se simte mai bine ca niciodată.

În momentul în care s-a produs tragedia, femeia era în apartament și făcea live pe rețelele de socializare. Recent, a fost întrebată dacă s-a mutat în Italia, însă nu a oferit niciun răspuns.

Cum s-a afișat Andreea după ce s-a întors de la mare

La scurt timp după ce s-a postat de la mare, a făcut o nouă postare. De această dată, cu lacrimi în ochi. Andreea s-a postat pe una dintre piesele lui Nicolae Guță, intitulată „Plânge cerul pentru tine”. Deși părea să se simtă bine și să traverseze o perioadă bună, dacă ne uităm la versurile piesei, nu ne putem gândi decât la faptul că trece printr-o perioadă dificilă, cel mai probabil din punct de vedere amoros.

De o lună și mai bine / Plânge cerul pentru tine / Știe că te părăsesc / Din plâns nu pot să mă opresc, sunt versurile pe care Andreea s-a postat pe TikTok.

Cu toate acestea, femeia mai are un fiu, pe nume David. Băiatul este aproape de vârsta adolescenței, iar în urmă cu câteva luni a dat de înțeles că se află în grija ei.

VEZI ȘI: O fetiță de 10 ani s-a aruncat de la etajul patru pentru a scăpa de flăcări. Micuța a supraviețuit ca prin minune

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