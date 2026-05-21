Trei copii de 3, 4 și 6 ani, victime într-o tragedie cumplită. Mama lor s-a aruncat cu ei de la etaj

O tragedie uriașă a avut loc în Franța. Miercuri, 20 mai, în jurul dimineții, o femeie în vârstă de 38 de ani și trei dintre copiii ei au fost găsiți fără viață în fața blocului în care locuiau. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ei. O anchetă este acum în curs pentru a stabili cauza exactă a decesului și cum s-a ajuns la un astfel de incident.

Un caz cumplit a șocat comunitatea din cartierul Pontcarral, orașul Toulon din sudul Franței. O mamă a șapte copii minori a fost găsită fără viață la baza blocului în care locuia. Alături de ea se aflau și trei dintre copiii ei, în vârstă de 3, 4 și 6 ani. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, însă nu i-au mai putut salva. De asemenea, o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cum s-a putut întâmpla o asemenea nenorocire.

O mamă și trei copii și-au pierdut viața în Franța

Un caz tulburător s-a petrecut în dimineața zilei de miercuri, 20 mai, în cartierul Pontcarral din orașul Toulon, Franța. O femeie în vârstă de 38 de ani și cei trei copii ai ei de 3, 4 și 6 ani au murit, după ce s-au aruncat de la etaj. Aceștia au căzut de la etajul 13 al blocului în care locuiau. Medicii care au ajuns la locul incidentului nu au mai putut face nimic pentru cele patru persoane.

De asemenea, o anchetă a fost deschisă imediat după ce trupurile neînsuflețite au fost descoperite. Anchetatorii verifică în acest moment informații despre starea femeii din punct de vedere emoțional și asta pentru că se spune că ar fi avut mai multe episoade depresive și că ar fi avut probleme de natură psihiatrică. Pe de altă parte, autoritățile exclud pentru moment ipoteza implicării unei alte persoane în acest caz, neexistând indicii clare.

Femeia era mamă a șapte copii, trei dintre ei proveneau dintr-o relație anterioară, iar ceilalți patru din cea de-a doua. Familia femeii nu știa despre problemele anterioare pe care le-a avut legate de serviciile sociale sau să fi existat sesizări privind mediul familial. Ceilalți copii rămași în viață au fost preluați de autorități, iar în această perioadă dificilă beneficiază de consiliere psihologică.

