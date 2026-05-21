Cine este Ilona Stepan, membra juriului din Moldova care a explicat de ce România a primit doar 3 puncte la Eurovision

De: Andreea Stăncescu 21/05/2026 | 10:42
Ilona Dtepan, membră a juriului din Republica Moldova la Eurovision, a fost în centrul atenției după ce a acordat României doar 3 puncte pentru piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu. Decizia a generat discuții aprinse în spațiul public, însă dincolo de controversă, este cunoscută în lumea muzicii, având o carieră solidă. 

Ilona Stepan, membră a juriului din Republica Moldova în cadrul Eurovision Song Contest, ar fi acordat României 3 puncte în ediția la care a participat, iar ulterior a explicat public motivul din spatele acestei decizii.

Cine este Ilona Stepan

Ilona Stepan s-a născut în 1964 și și-a început parcursul artistic la Școala specială de muzică „Eugen Coca”, continuând apoi studiile la Academia de Muzică „Gavriil Musicescu” din Chișinău, unde s-a specializat în dirijat coral academic. Ulterior, și-a perfecționat pregătirea prin studii postuniversitare la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, consolidându-și astfel experiența în domeniul dirijatului.

De-a lungul carierei, a activat în mai multe formații și instituții muzicale importante. Între 1987 și 1990 a condus un colectiv de copii în cadrul ansamblului „Speranța”, iar din 1991 este parte a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde din 1997 ocupă funcția de șef de catedră și conducător artistic al corului. În 1999 a fondat formația de jazz vocal UniVox, cu care a participat la festivaluri internaționale.

Ulterior, a coordonat coruri de cameră și a condus proiecte artistice importante, inclusiv colaborări cu instituții de prestigiu precum Sala cu Orgă. Din 2013, este director artistic și prim-dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”, conducând în prezent mai multe formații corale active în competiții și concerte internaționale.

Ilona Ștepan este laureată a numeroase concursuri internaționale și a fost distinsă cu titluri precum „Artistă Emerită” și „Artistă a Poporului din Republica Moldova”. De asemenea, a fost invitată ca membru în jurii internaționale și a participat la proiecte artistice majore, inclusiv premiere de operă la nivel european.

