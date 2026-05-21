Românii au primit primele facturi la gaze după ce s-a eliminat plafonarea prețului. Care este diferența

De: Andreea Stăncescu 21/05/2026 | 10:59
Românii încep să resimtă efectele eliminării plafonării la gaze naturale, după ce primele facturi emise în noul sistem au ajuns deja la consumatori. În multe cazuri, sumele de plată sunt mai mari decât cele din perioada în care prețurile erau limitate prin măsurile adoptate de stat, iar diferențele sunt vizibile mai ales pentru familiile cu un consum ridicat.

După expirarea schemei de plafonare la 1 aprilie 2026, furnizorii au venit cu noi oferte, iar tarifele practicate depășesc în numeroase situații vechiul prag de 0,31 lei/kWh. În prezent, prețurile pentru consumatorii casnici ajung chiar și la peste 0,40 lei/kWh, ceea ce se traduce prin facturi mai mari de la o lună la alta.

Cât va costa factura la gaze

De exemplu, o gospodărie care consumă aproximativ 1.000 kWh pe lună poate ajunge să plătească în jur de 400 de lei pentru gaze, față de aproximativ 310 lei cât achita înainte de eliminarea plafonării. În București, doar câteva oferte de pe piață mai rămân apropiate de tarifele aplicate în ultimii ani.

În acest context, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie analizează mai multe soluții pentru reducerea presiunii asupra populației. Președintele ANRE,, a declarat că o variantă luată în calcul este reducerea TVA pentru gazele naturale destinate consumatorilor casnici. Propunerea vizează scăderea cotei de TVA de la 21% la 11%, măsură care ar putea reduce rapid valoarea facturilor.

Mulți consumatori observă și schimbarea modului de facturare, deoarece consumul nu mai este exprimat doar în metri cubi, ci și în kWh sau MWh. Specialiștii explică faptul că gazele pot avea valori energetice diferite, iar facturarea se face în funcție de energia efectiv consumată.

Pe lângă costul gazului propriu-zis, factura finală include și tarife pentru transport, distribuție, înmagazinare, precum și taxe și accize. În perioada următoare, valoarea facturilor ar putea continua să fluctueze în funcție de evoluția pieței și de eventualele modificări fiscale decise de autorități.

