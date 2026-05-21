Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care erau șase persoane s-a prăbușit

De: David Ioan 21/05/2026 | 11:14
Un lift în care se aflau șase persoane s-a prăbușit în Palatul CFR, sediul Ministerului Transporturilor, incidentul producându-se cu doar câteva minute înainte de sosirea echipelor de intervenție. Toate persoanele au fost extrase rapid, iar salvatorii le acordă în continuare îngrijiri medicale.

După evaluarea inițială, trei dintre victime urmează să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare, în urma deciziei echipajelor medicale aflate la fața locului.

Operațiunea de salvare s-a desfășurat în ritm alert, însă gravitatea rănilor nu este încă stabilită complet. Primele informații arată că liftul ar fi căzut în gol de la mezanin până la parter, iar cauza defecțiunii rămâne necunoscută în acest moment.

Potrivit unor informații, la liftul respectiv ar fi avut loc lucrări de mentenanță miercuri, fiind schimbate anumite cabluri. Liftul ar fi căzut în gol trei etaje, deși sistemele sunt monitorizate periodic de firma specializată. Angajați din clădire susțin că nu ar fi prima dată când apar probleme: același lift ar fi rămas blocat în urmă cu trei zile. Alte persoane care lucrează în Palatul CFR afirmă că se „abuzează” de lifturi și că uneori se înghesuie chiar 12–14 persoane, deși capacitatea maximă este de 8.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov a trimis două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere pentru gestionarea intervenției.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei”, a transmis ISU București Ilfov.

După finalizarea intervenției, poliția va începe cercetarea la fața locului și va deschide un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, incidentul fiind încadrat și ca accident de muncă.

