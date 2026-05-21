Surorile victimei lui Emil Gânj, mărturii cutremurătoare. Ce simt după condamnarea pe viață

De: David Ioan 21/05/2026 | 10:43
Emil Gânj rămâne de negăsit la aproape un an după crima pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață, iar familia tinerei ucise trăiește în continuare cu teamă. Cazul a devenit una dintre cele mai costisitoare operațiuni de căutare din istoria Poliției Române, însă autorul faptei reușește în continuare să se ascundă.

În vara anului trecut, Anda, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă cu o toporișcă de propriul iubit. De atunci, criminalul din Mureș nu a fost găsit, iar anchetatorii continuă să îl caute fără rezultat. Surorile victimei se tem că bărbatul ar putea reveni oricând și ar putea face noi victime.

Camelia, una dintre surorile Andei, a aflat că Emil Gânj a primit pedeapsa cu închisoarea pe viață, însă consideră că hotărârea nu schimbă nimic în lipsa capturării lui.

„Este o condamnare ca şi cum nu ar fi. El nu este prins, nimic nu a schimbat situaţia. Frica şi teama pentru noi a rămas“, spune Camelia Minerva Gyurca.

Și cealaltă soră, Tiberia, trăiește cu aceeași teamă, convinsă că pericolul nu a dispărut.

„Chiar cu poliţia la poartă, tot îmi e teamă. Parcă viaţa mea e un film de groază. Chiar asta e“, afirmă Tiberia Puşa Gyurca.

În trecut, Anda era supravegheată permanent de polițiști, însă măsura a fost redusă la patrulare doar pe timpul nopții. Emil Gânj a profitat de lipsa echipajelor în timpul zilei și a atacat atunci, ucigând-o pe tânără.

În prezent, strada pe care locuiește familia victimei este monitorizată continuu, au fost instalate camere de supraveghere, iar un echipaj de poliție legitimează orice persoană care se apropie de locuință. Măsurile sunt menite să prevină orice risc, în timp ce autoritățile continuă căutările pentru capturarea lui Emil Gânj.

