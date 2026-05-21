Chefi la cuțite și-a ales primii semifinaliști. Concurenții care au trecut de ultimul battle

Ultima ediție a show-ului Chefi la cuțite a fost una tensionantă. Concurenții s-au luptat pentru un loc în semifinală, iar unul dintre ei a fost eliminat. Astfel, au fost aleși primii semifinaliști din sezonul 17.

Chefi la cuțite este una dintre cele mai iubite și urmărite emisiuni culinare din România. Emoțiile au fost la cote maxime miercuri, 20 mai, și asta pentru că ultima ediție a inclus una dintre cele mai importante probe. Concurenții au luptat pentru un loc în semifinală. În plus, Chefii s-au folosit de toate armele posibile, adică au scos la înaintare amulete care au schimbat rapid dinamica jocului. Astfel, cele mai impresionante preparate și farfurii ale concurenților i-au trimis direct în semifinală.

Cine sunt primii semifinaliști ai sezonului 17 Chefi la cuțite

Ediția de miercuri, 20 mai, a fost tensionantă de la început până la final. Fanii au urmărit emisiunea cu sufletul la gură pentru a afla cine merge mai departe în semifinală. Lupta a fost una strânsă, mai ales că participanții s-au întrecut în bucătărie pentru a face cele mai bune preparate. În plus, chefii nu s-au lăsat mai prejos și au folosit amuletele pe care le mai aveau. De exemplu, Chef Orlando Zaharia a folosit o amuletă importantă și a pus presiune pe concurenți.

Dacă e distracție, să fie distracție. Avem o amuletă care zice așa: ai puterea să legi un interval de 30 de minute din probă în care să muți celelalte trei echipe la bancurile adverse. Mai sunt 35 de minute din proba asta. Eu, băiat bun, vă dau 5 minute să faceți ce vreți voi. Atenție! Chefii vor rămâne la bancurile lor, a transmis Chef Orlando Zaharia.

De asemenea, Chef Alexandru Sautner a spus încă de la început că nu va face concesii, astfel concurenții au fost nevoiți să își pună la înaintare toate atuurile pe care le au.

Dragilor, suntem la ultimul battle, așa că o să încerc pe cât posibil să vă încurc, vă spun sincer și nu o să fiu milos astăzi. Am o satisfacție mare. Astăzi, când vă dau aceste ingrediente care vor fi folosite la zece minute câte unul, aș vrea să le văd în farfurii, a spus Chef Alexandru Sautner.

Cu toate acestea, echipa bej a fost cea care a câștigat lupta pentru semifinală, mai exact echipa lui Chef Ștefan Popescu. Bucătarii echipei au reușit să obțină cele mai multe puncte.

