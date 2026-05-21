Rareș Vintileanu a rupt tăcerea după Chefi la cuțite. Ce a spus despre eliminarea dureroasă

De: Denisa Crăciun 21/05/2026 | 11:45
Ce mesaj a transmis Rareș Vintileanu/ sursa foto: social media
Ultima ediție a show-ului culinar Chefi la cuțite a fost una plină de emoție. Rareș Vintileanu a fost concurentul eliminat, pentru că farfuria sa a primit doar 11 puncte, prea puține pentru a trece mai departe în semifinală. După difuzarea episodului, fostul bucătar al echipei lui Alexandru Sautner a transmis un mesaj impresionant.

Echipa lui Alexandru Sautner a mai pierdut un concurent. Este vorba despre Rareș Vintileanu, care a fost eliminat miercuri, 20 mai. Echipa verde a intrat la proba individuală, iar fiecare bucătar a trebuit să pregătească un preparat care să îi convingă pe jurați. Farfuria lui Rareș a obținut doar 11 puncte, fiind clasat pe ultimul loc, așadar a fost nevoit să părăsească competiția. Ulterior, bărbatul a transmis un mesaj emoționant.

Ce a spus Rareș Vintileanu după eliminarea de la Chefi la cuțite

Fostul concurent de la Chefi la cuțite a fost eliminat chiar înainte de semifinală. Acest lucru l-a făcut pe Rareș Vintileanu să simtă plecare acasă mult mai apăsătoare. El a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, imediat după difuzarea emisiunii. Acesta a transmis că a plecat din competiție cu amintiri de neuitat și că este recunoscător pentru tot ce a trăit alături de colegi și chefi.

Ultimul battle… și poate cele mai mari emoții pe care le-am trăit aici. Am vrut să fiu tare, să răspund tare, să țin totul în mine… dar am plâns. Și asta este. ❤️

Dincolo de farfurii, probe și stres, cel mai important lucru este că am cunoscut oameni de la care am avut ce învăța. Energia pe care am împărțit-o acolo, momentele și oamenii ăștia minunați rămân mai presus de orice 🙏, a transmis Rareș Vintileanu în mediul online.

În ultimele ediții difuzate mai mulți concurenți au fost eliminați. Cu toate acestea, emisiunea continuă, mai ales că au fost deja aleși primii semifinaliști. După o luptă aprigă, plină de tensiuni și amulete care au schimbat radical cursul jocului, echipa bej a ieșit victorioasă. Mai exact, echipa coordonată de Chef Ștefan Popescu a reușit să obțină cele mai multe puncte și astfel și-au asigurat un loc în semifinală. Rămâne de văzut săptămâna următoare ce concurenți se vor lupta în continuare pentru semifinală, iar mai apoi pentru marele premiu.

