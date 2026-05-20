Adevărul din spatele culiselor Chefi la Cuțite. EX-concurenta de la Antena 1, dezvăluiri despre cei 4 jurați: „Unele momente nu se pot da pe post”

De: Maria Iancu 20/05/2026 | 18:07
Bianca Podosu este una dintre fostele concurente din sezonul 17 al emisiunii Chefi la Cuțite care a reușit să atragă rapid atenția publicului, nu doar prin preparatele sale, ci și prin personalitatea puternică, dar și prin micile tensiuni care au apărut în competiție. Puțini știu însă că bruneta are un parcurs impresionant în spate. A studiat patiserie și cofetărie la celebra școală Ecole Ducasse din Paris, iar experiența acumulată acolo a ajutat-o să intre în competiție cu un nivel ridicat și cu multă ambiție. În plus, Bianca este și mamă a doi copii, iar viața ei nu a fost deloc una ușoară, mai ales după divorțul prin care a trecut în urmă cu aproape patru ani.

Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Bianca Podosu a vorbit deschis despre experiența trăită în competiție, despre tensiunile care au existat între concurenți, dar și despre conflictul intens cu Florinel, unul dintre cele mai comentate momente din show.

Bianca Podosu, despre experiența la Chefi la cuțite și scandalul cu Florinel

CANCAN.RO: Cum ai descrie experiența ta de la Chefi la Cutițe în trei cuvinte?

Bianca Podosu: Intensă , amuzantă și transformatoare.

CANCAN.RO: Conflictul cu Florinel a atras imediat atenția publicului. De unde a pornit, de fapt, tensiunea dintre voi?

Bianca Podosu: Conflictul dintre mine și Florinel a fost unul cat se poate de real și a luat naștere chiar în prima zi de battle când am făcut cunoștință ,mai exact, momentul în care l-am întrebat cum îl cheamă , a rămas surprins de faptul ca eu nu știam cine e .Atunci i-am spus ca nu aveam de unde să îl cunosc , eu neascultând manele. După această replică, au început discuțiile.

CANCAN.RO: Ai avut vreun moment în care ai simțit că Florinel a încercat să te provoace intenționat pentru camere?

Bianca Podosu: Cred ca Florinel este același atât în față cât și în spatele camerelor. Sunt convinsă că nu face nimic doar pentru show sau pentru afirmare. În schimb, ceilalți colegi s-au legat de nenumărate ori fie de mine fie de alții doar pentru a crea content și asta s-a văzut.

CANCAN.RO: Mulți spun că în competițiile culinare orgoliile sunt mai mari decât farfuriile. Cât de mult contează ego-ul într-un show ca acesta?

Bianca Podosu: Uite, asta a fost una dintre greșelile mele, pot spune. Am pornit din start fără vreun ego sau vreo stimă de sine foarte ridicată și de multe ori, asta m-a tras în jos în competiție. Mulți au spus ca nu știu să fac mai nimic, pe cameră văzându-se că cer păreri sau “ajutor” însă asta a fost strict pentru confirmarea de care aveam nevoie mereu să știu ca sunt pe drumul cel bun. Și da, orgoliul, ego-ul este mai important decât orice într-o competiție… Veți vedea chiar și la final ca ego-ul câștigă.

Bianca Podosu la Chefi la cuțite

CANCAN.RO: Ai studiat patiserie la Paris și ai venit cu un nivel foarte ridicat în competiție. Ai simțit că unii concurenți au fost intimidați de tine?

Bianca Podosu: Am studiat la Ecole Ducasse la Paris patiseria și cofetăria și da, când spui asta oricui este în domeniu, poate fi intimidant. Însă, din punctul meu de vedere, nu contează unde studiezi, la ce nivel ești sau ce știi să faci în bucătărie, cred ca cel mai important este felul tău de a fi într-o echipă. Clar, am avut momente în care m-am enervat că ceva nu iese bine (spre exemplu când a fost Ionela cu noi în echipă) dar cu toate astea , am venit în acea competiție cu gândul ca nu sunt cea mai bună și ca sunt bucătari cu mult mai multă experiență decât mine.

CANCAN.RO: Cum reușești să împaci rolul de mamă cu presiunea unei competiții televizate atât de intense?

Bianca Podosu: Sunt divorțată de 4 ani aproape. Rolul de mamă este destul de dificil de îndeplinit în condițiile astea și mai ales în timpul unei competiții în care ai de filmat zilnic cam 18 ore. Este greu, emoționant dar și frustrant în același timp. Mai ales ca cei mici nu știu cât de încărcat vii după o astfel de experiență și nu vrei să le transmiți sub nicio formă starea ta. Sunt norocoasă să am niște copii buni și înțelegători care mă susțin mereu și sunt mândri de mine la fel cum sunt și eu de ei.

Ce spune EX-concurenta de la Antena 1 despre cei patru chefi

Dincolo de tensiunile din show, Bianca a vorbit și despre partea nevăzută a competiției, mai exact sacrificiile pe care le-a făcut în timpul filmărilor.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu comentariu primit de la chefi și ce te-a durut cel mai tare să auzi?

Bianca Podosu: Cel mai greu pentru mine nu a fost vreun comentariu anume ci faptul ca am fost mutată într-o altă echipă. Pe mine asta m-a destabilizat complet, nu mai reușeam să mă adun, să mă implic sau să îmi mai doresc să rămân în competiție. Probabil este vorba și despre faptul ca m-am simtit într-un fel abandonată, marginalizată. A fost dureros și totodată o mare lecție pentru mine.

CANCAN.RO: Care dintre chefi te-a surprins cel mai mult în spatele camerelor și ce nu vede publicul la TV despre ei?

Bianca Podosu: Chef Sautner, din punctul meu de vedere este un exemplu, un antreprenor de succes și un om de la care ai oricând de învățat. Chef Orlando de asemena, este mult mai calm în spatele camerelor și mi s-a părut foarte empatic, mai ales când am fost transferată în echipa lui. Bine, să nu uităm ca e un show de televiziune totuși și clar unele momente din spate nu se pot da pe post… mai sunt câte unii agitați, vulcanici, deloc diplomați… dar momentele astea fac parte din energia competiției.

Bianca Podosu alături de colegi și chef Richard

CANCAN.RO: Au existat și concurenți cu care ai legat prietenii reale sau erau mai degrabă fiecare pentru el?

Bianca Podosu: Cu unii dintre colegi am legat și prietenii în spatele acestui show, cum ar fi Andreea Nedelcu din echipa mea și Alex, tot de la Bordeaux. Restul, deși păreau ca vor să te ajute sau să te cunoască mai mult, în final erau tot doar pentru ei…

CANCAN.RO: După tot ce ai trăit în show, ai mai accepta să participi la o altă emisiune?

Bianca Podosu: 100% Da! Asta pentru ca adrenalina este parte din viața mea , îmi place enorm competiția, tensiunea aceea, emoțiile…

