Zodiile lovite de noroc până în octombrie. Pluto aduce bani, șanse mari și transformări neașteptate

Pluto retrograd își continuă parcursul prin Vărsător, declanșând o perioadă intensă de transformare și reorganizare interioară. Energia acestui tranzit este descrisă de astrologi ca una profund curățitoare, care împinge fiecare semn zodiacal să renunțe la tipare vechi, relații toxice și situații care nu mai susțin evoluția personală. Până în octombrie 2026, multe direcții de viață amânate pot începe să se materializeze, însă doar pentru cei dispuși să accepte schimbarea.

În plan general, influența lui Pluto este asociată cu regenerarea și cu reconstrucția de la zero a unor domenii importante. Deși procesul poate părea dificil, el deschide oportunități noi acolo unde până acum existau blocaje sau stagnare. Patru zodii sunt considerate favorizate în această perioadă, fiecare fiind împinsă să își redefinească prioritățile și să își adapteze viața la realități complet diferite.

Gemeni

Următoarele luni aduc posibile schimbări majore în carieră și în modul în care sunt percepuți de ceilalți. Apar oportunități neașteptate, proiecte importante și șansa de a deveni mult mai vizibili în spațiul public, chiar și la nivel internațional. Astrologii susțin că această perioadă poate deschide uși importante și poate aduce recunoaștere rapidă pentru munca depusă.

Rac

Racii vor resimți influența lui Pluto mai ales în zona financiară, în special în ceea ce privește veniturile pasive și sursele alternative de câștig. Noile tehnologii, inclusiv inteligența artificială, pot deveni instrumente esențiale pentru creșterea eficienței și pentru optimizarea activităților zilnice.

Capricorn

Pentru Capricorn, transformările vizează relația cu banii și valorile personale, determinând o reevaluare profundă a stabilității financiare. Mulți nativi pot simți nevoia să renunțe la obiceiuri sau situații care le consumă resursele.

Vărsător

În cazul Vărsătorului, impactul este cel mai intens, Pluto retrograd având loc chiar în acest semn. Procesul aduce desprinderea de relații toxice și schimbări radicale, menite să susțină o evoluție personală autentică, chiar dacă începutul poate fi dificil.

