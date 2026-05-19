Flăcări la etajul 4 într-un bloc din Arad. Locatarii au evacuat clădirea de urgenţă

De: David Ioan 19/05/2026 | 11:18
Un incendiu a izbucnit marți într-un apartament aflat la etajul patru al unui bloc cu opt niveluri de pe Splaiul General Gheorghe Magheru din Arad. Flăcările au cuprins rapid locuința, iar fumul dens s‑a răspândit pe casa scării, determinând zeci de oameni să iasă în grabă din imobil.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, care au acționat cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Echipajele au intrat în apartament pentru a limita extinderea incendiului și, în același timp, au verificat locuințele pentru a se asigura că nu există persoane surprinse de fum.

Conform informațiilor transmise de ISU Arad, focul se manifesta în bucătărie și în alte două camere, cu degajări consistente de fum.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, la nivelul bucătăriei și al altor două încăperi, cu degajări de fum. Concomitent cu acțiunea de stingere, pompierii au intervenit pentru căutarea – salvarea posibilelor victime. Din bloc s-au autoevacuat, în condiții de siguranță, 25 de persoane, fără a necesita îngrijiri medicale. Totodată, proprietara apartamentului a fost evaluată medical la locul evenimentului și a refuzat transportul la spital. Incendiul a fost stins în limitele găsite, iar pompierii acționează în continuare pentru identificarea posibilelor focare ascunse, îndepărtarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, a declarat slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

În total, 25 de locatari au reușit să iasă singuri din clădire, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Proprietara apartamentului afectat a fost consultată de echipajele medicale, însă a refuzat transportul la spital, potrivit surselor citate.

Incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la alte apartamente, iar pompierii au rămas la fața locului pentru verificări suplimentare și pentru a elimina eventualele focare ascunse. Cauza probabilă urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

