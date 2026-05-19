Insulele Greciei, noul magnet imobiliar pentru români! Case la mare la prețuri surprinzătoare

În ultimii ani, piața proprietăților de vacanță din sud-estul Europei a înregistrat o creștere vizibilă a interesului din partea cumpărătorilor români, în special pentru locuințe situate în zone apropiate de mare, cu acces facil și costuri relativ mai reduse față de alte destinații europene. Grecia rămâne una dintre cele mai căutate țări în acest context, fiind percepută ca o opțiune echilibrată între proximitate, climat favorabil și prețuri încă accesibile în anumite regiuni.

Printre destinațiile care atrag atenția se remarcă insula Thassos, unde cererea pentru case de vacanță a crescut constant. Zona este cunoscută pentru peisajele sale naturale, plajele variate și localitățile cu ritm de viață mai lent, ceea ce a contribuit la popularitatea sa în rândul celor care caută alternative la stațiunile intens dezvoltate. Interesul nu se limitează doar la sezonul estival, ci include și achiziții orientate spre utilizare pe termen mai lung, inclusiv șederi de câteva luni pe an.

Case la mare la prețuri surprinzătoare

Analiza pieței imobiliare din regiune indică diferențe semnificative de preț în funcție de mai mulți factori, printre care poziționarea față de litoral, accesibilitatea drumurilor, starea construcțiilor și nivelul de renovare. În localitățile mai puțin frecventate de turiști, locuințele vechi pot avea valori de pornire relativ reduse, uneori comparabile cu prețurile unor apartamente din marile orașe din România. În schimb, proprietățile modernizate sau amplasate în zone cu deschidere directă către mare ajung la costuri considerabil mai ridicate, influențate de cererea crescută și de oferta limitată.

Pe lângă Thassos, alte regiuni din Grecia au început să atragă atenția cumpărătorilor români. Insula Evia este inclusă frecvent în căutările celor interesați de locuințe mai accesibile, fiind apreciată pentru diversitatea peisajelor și pentru faptul că este mai puțin aglomerată decât alte destinații turistice consacrate. De asemenea, insula Lefkada se află pe lista preferințelor datorită combinației dintre accesul rutier relativ facil și zonele costiere cu ape limpezi și relief variat.

În aceeași tendință se înscrie și interesul pentru anumite regiuni din Creta, unde satele mai izolate sau mai puțin promovate turistic sunt percepute ca alternative pentru cei care caută un stil de viață mai calm. În aceste zone, infrastructura turistică este mai discretă, iar densitatea construcțiilor este mai redusă, ceea ce contribuie la păstrarea unui ritm de viață mai apropiat de cel tradițional.

Un factor important care susține această tendință este poziționarea geografică a Greciei, care permite accesul relativ rapid din România, inclusiv pe cale rutieră. În plus, climatul mediteranean, cu veri lungi și ierni blânde în multe regiuni, contribuie la atractivitatea generală a pieței imobiliare de vacanță. Costurile de trai, deși variabile în funcție de zonă, sunt considerate încă rezonabile în anumite localități mai puțin dezvoltate turistic.

Tendința generală observată în rândul cumpărătorilor este orientarea către proprietăți care nu sunt neapărat destinate exclusiv investițiilor, ci mai degrabă utilizării personale pe termen lung. Mulți cumpărători urmăresc locuințe situate în sate liniștite, în apropierea plajelor sau în zone naturale, cu scopul de a petrece perioade extinse în afara mediului urban. Această schimbare de perspectivă reflectă o reconfigurare a priorităților, în care confortul, liniștea și apropierea de natură devin criterii esențiale.

