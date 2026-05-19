Ei sunt militarii răniți în explozia din Botoșani. Ce se întâmplă în aceste momente cu Dan și Andrei

O tragedie cumplită a avut loc în Botoșani. O explozie puternică a avut loc într-o unitate militară. În urma incidentului, doi militari au fost grav răniți și au fost transportați la spital în stare critică.

Un incident nefericit a avut loc luni, 18 mai, în Botoșani. Totul a început de la o acțiune de casare a muniției din cadrul unei unități militare și s-a produs o explozie puternică.Tragedia s-a manifestat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. În apropiere se aflau doi bărbați, Dan și Andrei care au fost luați prin surprindere de flăcările care au izbucnit și de suflul exploziei. Medicii de la fața locului i-au intubat rapid pe cei doi, iar acum se luptă să îi țină în viață.

Ce se întâmplă cu cei doi răniți în explozia din Botoșani

Tragedia din Botoșani are repercusiuni uriașe. Dan și Andrei, militarii răniți se luptă în aceste momente să rămână în viață. Imediat după explozie, pompierii au cerut ajutorul echipajului specializat CBRN care i-au intubat rapid, mai ales că explozia prezenta un pericol major. Dan a suferit cele mai multe răni, având arsuri în proporție de 80-85% din suprafața corpului, iar Andrei are arsuri pe 40-50% din suprafața corpului.

Un tânăr de 36 de ani, cu arsuri gradul 2B-3, 80-85% din suprafața corporală. Este intubat, ventilat mecanic. Celălalt, de 31 de ani cu arsură gradul 2B-3, 40-45% suprafață corporală, spune Simona Gheorghiu, medic SMURD.

Ulterior, victimele au fost transferate de urgență la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Belgia. Unitatea spitalicească este una dintre cele mai mari specializate pentru arși din Europa. De asemenea, medicii de aici se luptă pentru a-i ține în viață, impactul fiind foarte mare. Pe de altă parte, s-a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs cu exactitate incidentul.

Cine sunt cele două victime ale exploziei

Dan Florin Daniliuc a suferit cele mai multe răni. Bărbatul lucrează de aproape 17 ani în Ministerul Apărării și ocupă funcția de Caporal clasa I. Totodată, cea de-a doua victimă a incidentului nefericit este Andrei Anton, coleg cu Dan, ocupă funcția de Fruntaș.

