Acasă » Știri » Ei sunt militarii răniți în explozia din Botoșani. Ce se întâmplă în aceste momente cu Dan și Andrei

Ei sunt militarii răniți în explozia din Botoșani. Ce se întâmplă în aceste momente cu Dan și Andrei

De: Denisa Crăciun 19/05/2026 | 11:59
Ei sunt militarii răniți în explozia din Botoșani. Ce se întâmplă în aceste momente cu Dan și Andrei
Ce se întâmplă cu victimele exploziei din Botoșani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O tragedie cumplită a avut loc în Botoșani. O explozie puternică a avut loc într-o unitate militară. În urma incidentului, doi militari au fost grav răniți și au fost transportați la spital în stare critică.

Un incident nefericit a avut loc luni, 18 mai, în Botoșani. Totul a început de la o acțiune de casare a muniției din cadrul unei unități militare și s-a produs o explozie puternică.Tragedia s-a manifestat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. În apropiere se aflau doi bărbați, Dan și Andrei care au fost luați prin surprindere de flăcările care au izbucnit și de suflul exploziei. Medicii de la fața locului i-au intubat rapid pe cei doi, iar acum se luptă să îi țină în viață.

Ce se întâmplă cu cei doi răniți în explozia din Botoșani

Tragedia din Botoșani are repercusiuni uriașe. Dan și Andrei, militarii răniți se luptă în aceste momente să rămână în viață. Imediat după explozie, pompierii au cerut ajutorul echipajului specializat CBRN care i-au intubat rapid, mai ales că explozia prezenta un pericol major. Dan a suferit cele mai multe răni, având arsuri în proporție de 80-85% din suprafața corpului, iar Andrei are arsuri pe 40-50% din suprafața corpului.

Un tânăr de 36 de ani, cu arsuri gradul 2B-3, 80-85% din suprafața corporală. Este intubat, ventilat mecanic. Celălalt, de 31 de ani cu arsură gradul 2B-3, 40-45% suprafață corporală, spune Simona Gheorghiu, medic SMURD.

Ulterior, victimele au fost transferate de urgență la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Belgia. Unitatea spitalicească este una dintre cele mai mari specializate pentru arși din Europa. De asemenea, medicii de aici se luptă pentru a-i ține în viață, impactul fiind foarte mare. Pe de altă parte, s-a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs cu exactitate incidentul.

Cine sunt cele două victime ale exploziei

Dan Florin Daniliuc a suferit cele mai multe răni. Bărbatul lucrează de aproape 17 ani în Ministerul Apărării și ocupă funcția de Caporal clasa I. Totodată, cea de-a doua victimă a incidentului nefericit este Andrei Anton, coleg cu Dan, ocupă funcția de Fruntaș.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul

Explozie de proporţii într-un bloc din Capitală! Un tânăr a fost transportat de urgenţă la spital

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
Știri
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român
Știri
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului…
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
Gandul.ro
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
Digi24
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil...
Iranul vine cu oferta-șoc pentru Trump! Condițiile incredibile puse pentru pace în Orientul Mijlociu
Mediafax
Iranul vine cu oferta-șoc pentru Trump! Condițiile incredibile puse pentru pace în Orientul...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
Click.ro
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
Promotor.ro
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
Gandul.ro
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”!
ULTIMA ORĂ
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit ...
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, adjudecată la o licitație istorică. Sculptura a stabilit un nou record pentru opera artistului român
Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp
Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp
Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe ...
Jazzy Jo vorbește fără filtru despre prejudecățile cu care s-a confruntat ani la rând. De ce multe femei au privit-o ca pe o amenințare: „Nu sunt vreo mâncătoare de bărbați”
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic
Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic
Vezi toate știrile