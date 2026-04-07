Explozie de proporţii într-un bloc din Capitală! Un tânăr a fost transportat de urgenţă la spital

Panică în Capitală, luni după‑amiaza, după ce o explozie puternică a zguduit un bloc din Sectorul 3. Deflagrația s‑a produs într‑un apartament de la etajul 10, iar un tânăr a ajuns de urgență la spital cu arsuri.

Primele informații indică faptul că totul ar fi pornit de la o trotinetă electrică lăsată la încărcat. Bateria s‑ar fi supraîncălzit în timpul încărcării și ar fi explodat, provocând un incendiu violent în interiorul locuinței. Suflul a distrus ferestrele și a avariat grav mobilierul și obiectele din apartament.

Explozie de proporţii într-un bloc din Capitală!

Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge flăcările și au găsit în interior un tânăr rănit, proprietarul locuinței. Acesta ar fi încercat să oprească incendiul înainte ca echipajele să ajungă, însă s‑a ales cu arsuri pe brațe.

Martorii au povestit că au auzit o bubuitură extrem de puternică, iar locatarii s‑au grăbit să iasă din apartamente de teamă că ar putea urma și alte explozii. Fațada blocului a fost afectată vizibil, iar imaginile surprinse arată flăcări ieșind pe fereastra locuinței de la etajul 10.

Un tânăr a fost transportat de urgenţă la spital

Rudele tânărului au confirmat că acesta obișnuia să încarce trotineta în interiorul apartamentului, în special în dormitor.

„El încărca trotineta de obicei în dormitor şi el dormea în sufragerie. Dormitorul fiind aici, prima cameră. Uşa a fost aruncată de suflu, nu chiar acolo, dar a fost smulsă din ţâţâni de suflul exploziei de la baterie de la trotinetă”, a declarat unchiul acestuia.

