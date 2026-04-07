Acasă » Știri » Vești extraordinare pentru români. Alocațiile, indemnizațiile și pensiile se vor achita în avans

Vești extraordinare pentru români. Alocațiile, indemnizațiile și pensiile se vor achita în avans

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 12:19
Sursa foto: arhivă Cancan.ro

În această săptămână, peste 3,8 milioane de români vor beneficia de plata drepturilor sociale pentru luna martie 2026, astfel încât sprijinul financiar să fie disponibil înainte de sărbătorile Pascale. Printre sumele alocate se numără alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, iar valoarea totală depășește 1,9 miliarde de lei.

Plățile se vor face atât în conturile bancare ale beneficiarilor, cât și prin mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă. Conturile vor fi alimentate pe 8 aprilie, iar cei care primesc drepturile prin poștă vor avea banii până cel târziu pe 9 aprilie. Astfel, autoritățile se asigură că sprijinul financiar ajunge la timp pentru sărbători.

Din totalul sumelor, peste 1,2 miliarde de lei sunt destinate celor 3.564.308 copii care primesc alocații de stat. Pentru părinții care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului au fost alocate peste 608 milioane de lei, pentru un număr de 148.032 de beneficiari. În plus, aproximativ 58 milioane de lei sunt destinate celor 72.786 de persoane care primesc stimulentul de inserție.

Plățile prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română sunt planificate astfel încât să fie respectate termenele și să se evite întârzierile. În paralel, pensionarii vor primi pensiile aferente lunii aprilie mai devreme decât în mod obișnuit. Conturile bancare vor fi alimentate pe 8 aprilie, iar distribuirea prin poștă se va realiza până pe 9 aprilie.

Pentru a facilita procesul de distribuire, taloanele de pensii au fost deja tipărite și expediate către oficiile poștale, astfel încât procesul de livrare să fie rapid și fără probleme. Autoritățile au organizat această plată anticipată pentru a asigura că toate drepturile sociale ajung la destinatari înainte de sărbătorile Pascale, evitând astfel eventualele întârzieri.

În total, peste 1,9 miliarde de lei vor ajunge la beneficiari, acoperind diverse forme de sprijin social. Aceasta reprezintă o parte importantă a măsurilor sociale care sprijină familiile cu copii, părinții aflați în concediu de creștere a copilului și persoanele aflate în situații speciale de inserție profesională.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu rămâne internat sub supraveghere la ATI. Fiul său, Răzvan Lucescu, a fost chemat de ...
Mircea Lucescu rămâne internat sub supraveghere la ATI. Fiul său, Răzvan Lucescu, a fost chemat de urgenţă
Cum a reacționat Laura Giurcanu atunci când a fost întrebată dacă are o relație cu bărbatul cu ...
Cum a reacționat Laura Giurcanu atunci când a fost întrebată dacă are o relație cu bărbatul cu care stă în casă. Fanii au văzut o chimie între ei
Au apărut primele căpșune românești! Prețurile urcă la 35 de lei/kg înainte de Paște
Au apărut primele căpșune românești! Prețurile urcă la 35 de lei/kg înainte de Paște
E cod portocaliu de ninsori în România! ANM a anunțat ce se întâmplă de la 21:00
E cod portocaliu de ninsori în România! ANM a anunțat ce se întâmplă de la 21:00
Ruxandra Papadopol se mută din București! Unde va pleca fiica Ioanei Gingină
Ruxandra Papadopol se mută din București! Unde va pleca fiica Ioanei Gingină
Fulgy, luat de mascați și dus la Obregia! Ce făcea fiul Clejanilor, când autoritățile îi băteau ...
Fulgy, luat de mascați și dus la Obregia! Ce făcea fiul Clejanilor, când autoritățile îi băteau la ușă
Vezi toate știrile