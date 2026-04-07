Programul magazinelor de Paște: Când se închid Lidl, Kaufland, Carrefour și mall-urile din orașul tău

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 13:31
În pragul sărbătorilor pascale, marile lanțuri de retail din România își ajustează programul pentru a le oferi clienților posibilitatea de a face cumpărăturile din timp. Reprezentanții magazinelor au transmis detalii importante despre programul din perioada 10 – 14 aprilie 2026, iar acestea diferă în funcție de lanț și locație.

Magazinele Lidl vor funcționa normal între 6 și 10 aprilie, între orele 07:00 și 22:00. Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi mai scurt, unitățile închizând la ora 18:00. În prima și a doua zi de Paște, 12 și 13 aprilie, toate magazinele vor fi închise. Marți, 14 aprilie, se revine la programul obișnuit.

În perioada 6 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise între 07:00 și 23:00, cu excepții locale unde programul se ajustează. Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea unităților vor funcționa între 07:00 și 18:00, cu câteva excepții unde programul va fi extins până la 22:30. Duminică, 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, programul va fi scurt, între 09:00 și 18:00. Începând de marți, 14 aprilie, programul va reveni la normal.

Magazinele de proximitate Mega Image și Shop&Go vor avea un program special. Pe 11 aprilie, majoritatea unităților vor închide între 18:00 și 20:00. În prima zi de Paște, 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise, iar pe 13 aprilie programul va fi redus, între 09:00 și 19:00. Livrările online Mega Image vor funcționa pe 11 aprilie între 08:30 și 17:30, iar pe 12 aprilie serviciul va fi indisponibil. În a doua zi de Paște, livrările vor fi între 10:30 și 17:30.

Magazinele Carrefour vor funcționa normal între 6 și 10 aprilie, cu program extins până la ora 23:00. Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, cu închidere la 18:00. Duminică, 12 aprilie, toate unitățile vor fi închise, iar pe 13 aprilie vor avea program scurt, între 09:00 și 18:00. Programul normal se va relua pe 14 aprilie.

Auchan și Atac vor funcționa între 07:00 și 22:00 în perioada premergătoare Paștelui, cu excepția sâmbetei, 11 aprilie, când vor închide la 18:00. Duminică, 12 aprilie, unitățile vor fi închise, iar pe 13 aprilie programul va începe la 10:00. Programul normal se va relua ulterior.

Unitățile Annabella vor avea un program scurt pe 11 aprilie, majoritatea magazinelor închizând la 18:00 sau 19:00. În prima zi de Paște, 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise. Luni, 13 aprilie, programul va fi redus, variind între 08:00 și 16:00 sau 09:00 și 18:00, în funcție de locație.

