Cardi B, în lacrimi după ce fostul ei soț a fost împușcat? „Nu pot trăi fără el”

Cardi B a devenit virală pe rețelele sociale după ce fostul ei soț, Offset, a fost împușcat în Florida.

Potrivit unor postări apărute online, artista ar fi reacționat emoționată în timpul unui live, unde ar fi spus că speră ca acesta să supraviețuiască și că nu ar putea trăi fără el. De asemenea, au apărut afirmații conform cărora cei doi ar fi încercat să se împace de dragul copiilor, scrie geo.tv.

În paralel, un alt videoclip cu Cardi B a devenit viral, în care aceasta vorbește despre o presupusă fraudă cu cardul său și îi amenință pe cei implicați, spunând: „Veți ajunge toți la închisoare”, susținând că are dovezi clare împotriva lor.

Cu toate acestea, publicația subliniază că artista nu a oferit o reacție oficială în legătură cu incidentul în care Offset a fost împușcat, iar majoritatea informațiilor provin din social media și relatări neconfirmate.

Fostul soț al lui Cardi B a fost împușcat

Rapperul american Offset a fost împușcat luni seară în Hollywood, statul Florida, potrivit unui reprezentant al artistului, care a confirmat că acesta se află în stare stabilă și este monitorizat într-un spital.

Offset a fost căsătorit anterior cu Cardi B, cu care are trei copii. Poliția a declarat că o persoană a suferit răni care nu i-au pus viața în pericol luni seară, într-o zonă din afara Seminole Hard Rock din Hollywood, Florida. Departamentul de poliție nu a identificat victima. Două persoane au fost reținute de poliție, iar oficialii investighează incidentul, potrivit unui comunicat.

Poliția a confirmat că focurile de armă au fost raportate în jurul orei 19:00, iar intervenția a fost rapidă. Două persoane au fost reținute la scurt timp după incident, iar ancheta este în curs pentru a stabili circumstanțele exacte și motivația atacului.

