Tori Spelling a fost implicată într-un accident rutier! Actrița se afla în mașină alături de copiii ei

Momente de panică pentru Tori Spelling, după ce aceasta a fost implicată într-un accident rutier împreună cu cei șapte copii pe care îi avea în mașină. Incidentul a avut loc în Temecula, la aproximativ 130 de kilometri de Los Angeles, iar autoritățile au intervenit rapid la fața locului. În ce stare este actrița de la Hollywood în urma impactului suferit!

Tori Spelling a suferit un accident rutier în timp ce se afla într-un autovehicul cu șapte copii: patru ai actriței și trei prieteni ai acestora. Potrivit informațiilor oferite de poliție, două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar impactul ar fi fost provocat de un șofer care circula cu viteză peste limita legală și ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Ce s-a întâmplat cu cei șapte copii implicați în accident

Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului în jurul orei 17:45, iar toate persoanele implicate au fost evaluate inițial la fața locului. Ulterior, actrița și copiii au fost transportați la spital cu trei ambulanțe, pentru investigații suplimentare. Din fericire, rănile suferite nu au fost grave, fiind vorba în principal despre tăieturi, vânătăi, contuzii și câteva suspiciuni de comoție cerebrală.

Martorii spun că vedeta era vizibil afectată de cele întâmplate, dar nu și-a pierdut calmul, discutând cu polițiștii la scurt timp după impact. Surse apropiate susțin că reacția rapidă a actriței și modul în care a manevrat mașina au contribuit la evitarea unei tragedii.

Deși accidentul este încă investigat, nu au fost efectuate arestări până în acest moment. Reprezentanții actriței au confirmat incidentul și au transmis că, în prezent, toți cei implicați sunt în afara oricărui pericol.

