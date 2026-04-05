Tori Spelling a fost implicată într-un accident rutier! Actrița se afla în mașină alături de copiii ei

De: Andreea Stăncescu 05/04/2026 | 22:19
Actrița a fost implicată într-un accident rutier / Sursa foto: Instagram

Momente de panică pentru Tori Spelling, după ce aceasta a fost implicată într-un accident rutier împreună cu cei șapte copii pe care îi avea în mașină. Incidentul a avut loc în Temecula, la aproximativ 130 de kilometri de Los Angeles, iar autoritățile au intervenit rapid la fața locului. În ce stare este actrița de la Hollywood în urma impactului suferit!

Tori Spelling a suferit un accident rutier în timp ce se afla într-un autovehicul cu șapte copii: patru ai actriței și trei prieteni ai acestora. Potrivit informațiilor oferite de poliție, două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar impactul ar fi fost provocat de un șofer care circula cu viteză peste limita legală și ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Ce s-a întâmplat cu cei șapte copii implicați în accident

Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului în jurul orei 17:45, iar toate persoanele implicate au fost evaluate inițial la fața locului. Ulterior, actrița și copiii au fost transportați la spital cu trei ambulanțe, pentru investigații suplimentare. Din fericire, rănile suferite nu au fost grave, fiind vorba în principal despre tăieturi, vânătăi, contuzii și câteva suspiciuni de comoție cerebrală.

Martorii spun că vedeta era vizibil afectată de cele întâmplate, dar nu și-a pierdut calmul, discutând cu polițiștii la scurt timp după impact. Surse apropiate susțin că reacția rapidă a actriței și modul în care a manevrat mașina au contribuit la evitarea unei tragedii.

Deși accidentul este încă investigat, nu au fost efectuate arestări până în acest moment. Reprezentanții actriței au confirmat incidentul și au transmis că, în prezent, toți cei implicați sunt în afara oricărui pericol.

CITEȘTE ȘI: Văduva lăutarului Vasile Stoica, mesaj dureros la o zi de la accidentul din Vaslui: ”Ai lăsat cele două fete”

Robert Stan, un tânăr de 27 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit, în Italia. Alte 6 persoane au ajuns la spital

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Diana Lupescu, despre marele actor, amintiri cu maestrul Amza Pellea: ”I-am ținut sicriul pe umeri”
Știri
Diana Lupescu, despre marele actor, amintiri cu maestrul Amza Pellea: ”I-am ținut sicriul pe umeri”
Regretul care o urmărește pe Diana Lupescu. Marea actriță și-a deschis sufletul: “Aș vrea să mă reîntorc”
Altceva Podcast
Regretul care o urmărește pe Diana Lupescu. Marea actriță și-a deschis sufletul: “Aș vrea să mă reîntorc”
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile