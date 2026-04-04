Văduva lăutarului Vasile Stoica, mesaj dureros la o zi de la accidentul din Vaslui: ”Ai lăsat cele două fete”

Lumea muzicală lăutărească este în doliu după ce basistul Fanfarei lui Răducu din Valea Mare a murit. Bărbatul de 43 de ani și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier, petrecut în județul Vaslui. În autoturism se afla și fiica sa, care a ajuns de urgență la spital.

Decesul lui Vasile Stoica (43 de ani) a îndurerat întreaga comunitate de lăutari din țară. Bărbatul era cunoscut ca fiind un profesionist desăvârșit, fiind considerat una dintre oamenii de bază din Fanfara lui Răducu din Valea Mare.

Corina, soția lui Vasile Stoica, își strigă durerea

Nenorocirea a avut loc vineri, 3 aprilie, pe raza localității Ivănești, județul Vaslui. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar în imagini se observă cum, deși drumul era drept, mașina lăutarului întră într-un cap de pod de marginea drumului. Fiica bărbatului, o tânără de 18 ani, care se afla în mașină, a ajuns de urgență la spital.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivănești cu o autospecială de descarcerare, alături de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) și o ambulanță SAJ. Deși salvatorii au reușit să extragă rapid șoferul de 43 de ani din fiarele contorsionate, acesta a fost declarat decedat după manevrele de resuscitare.

”La locul producerii accidentului au acţionat forţe din cadrul Punctului de Lucru Ivăneşti, cu o autospecială încadrată cu patru militari, precum şi un echipaj TIM Vaslui şi un echipaj SAJ tip B2. O persoană încarcerată, conducătorul autoturismului, a fost extrasă, în stare de inconştienţă şi i s-a acordat primul ajutor până la preluarea de către echipajele medicale. Victima inconştientă a fost declarată decedată de echipajul TIM, iar victima de 18 ani a fost transportată la spital. Ulterior, SAJ Vaslui a intervenit în localitatea Valea Mare la o pacientă cu atac de panică, mama bărbatului decedat în accidentul rutier”, a transmis ISU Vaslui.

La aflare veștii, soția lui Vasile Stoica, Corina, a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia nu și-a revenit nici până acum și își exprimă durerea pe o rețea de socializare

”M-ai lăsat cu durere peste care nu voi putea trece din ziua în care m-ai lasăt, până la ultima mea suflare. Ai lăsat cele două fete ale noastre, date de la bunul Dumnezeu, dar așa este viața, că e azi, că e mâine, toți suntem la fel, dar tu ai ales să pleci prea repede și m-ai lăsat, sufletul meu drag. Te iubesc până când soarta ne unește pe amândoi înapoi, în veci, dragul meu”, a scris soția lăutarului pe o rețea de socializare.

