Văduva lăutarului Vasile Stoica, mesaj dureros la o zi de la accidentul din Vaslui: ”Ai lăsat cele două fete”

Lumea muzicală lăutărească este în doliu după ce basistul Fanfarei lui Răducu din Valea Mare a murit. Bărbatul de 43 de ani și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier, petrecut în județul Vaslui. În autoturism se afla și fiica sa, care a ajuns de urgență la spital.
Decesul lui Vasile Stoica (43 de ani) a îndurerat întreaga comunitate de lăutari din țară. Bărbatul era cunoscut ca fiind un profesionist desăvârșit, fiind considerat una dintre oamenii de bază din Fanfara lui Răducu din Valea Mare.
Nenorocirea a avut loc vineri, 3 aprilie, pe raza localității Ivănești, județul Vaslui. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar în imagini se observă cum, deși drumul era drept, mașina lăutarului întră într-un cap de pod de marginea drumului. Fiica bărbatului, o tânără de 18 ani, care se afla în mașină, a ajuns de urgență la spital.
La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivănești cu o autospecială de descarcerare, alături de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) și o ambulanță SAJ. Deși salvatorii au reușit să extragă rapid șoferul de 43 de ani din fiarele contorsionate, acesta a fost declarat decedat după manevrele de resuscitare.
”La locul producerii accidentului au acţionat forţe din cadrul Punctului de Lucru Ivăneşti, cu o autospecială încadrată cu patru militari, precum şi un echipaj TIM Vaslui şi un echipaj SAJ tip B2. O persoană încarcerată, conducătorul autoturismului, a fost extrasă, în stare de inconştienţă şi i s-a acordat primul ajutor până la preluarea de către echipajele medicale.
Victima inconştientă a fost declarată decedată de echipajul TIM, iar victima de 18 ani a fost transportată la spital. Ulterior, SAJ Vaslui a intervenit în localitatea Valea Mare la o pacientă cu atac de panică, mama bărbatului decedat în accidentul rutier”, a transmis ISU Vaslui.
La aflare veștii, soția lui Vasile Stoica, Corina, a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia nu și-a revenit nici până acum și își exprimă durerea pe o rețea de socializare
”M-ai lăsat cu durere peste care nu voi putea trece din ziua în care m-ai lasăt, până la ultima mea suflare. Ai lăsat cele două fete ale noastre, date de la bunul Dumnezeu, dar așa este viața, că e azi, că e mâine, toți suntem la fel, dar tu ai ales să pleci prea repede și m-ai lăsat, sufletul meu drag. Te iubesc până când soarta ne unește pe amândoi înapoi, în veci, dragul meu”, a scris soția lăutarului pe o rețea de socializare.
Tragedie în lumea muzicală! Un cunoscut lăutar a murit în urma unui grav accident rutier. Fiica sa a ajuns la spital