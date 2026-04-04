Văduva lăutarului Vasile Stoica, mesaj dureros la o zi de la accidentul din Vaslui: ”Ai lăsat cele două fete”

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 21:28
Lumea muzicală lăutărească este în doliu după ce basistul Fanfarei lui Răducu din Valea Mare a murit. Bărbatul de 43 de ani și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier, petrecut în județul Vaslui. În autoturism se afla și fiica sa, care a ajuns de urgență la spital.

Decesul lui Vasile Stoica (43 de ani) a îndurerat întreaga comunitate de lăutari din țară. Bărbatul era cunoscut ca fiind un profesionist desăvârșit, fiind considerat una dintre oamenii de bază din Fanfara  lui Răducu din Valea Mare.

Nenorocirea a avut loc vineri, 3 aprilie, pe raza localității Ivănești, județul Vaslui. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar în imagini se observă cum, deși drumul era drept, mașina lăutarului întră într-un cap de pod de marginea drumului. Fiica bărbatului, o tânără de 18 ani, care se afla în mașină, a ajuns de urgență la spital.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivănești cu o autospecială de descarcerare, alături de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) și o ambulanță SAJ. Deși salvatorii au reușit să extragă rapid șoferul de 43 de ani din fiarele contorsionate, acesta a fost declarat decedat după manevrele de resuscitare.

”La locul producerii accidentului au acţionat forţe din cadrul Punctului de Lucru Ivăneşti, cu o autospecială încadrată cu patru militari, precum şi un echipaj TIM Vaslui şi un echipaj SAJ tip B2. O persoană încarcerată, conducătorul autoturismului, a fost extrasă, în stare de inconştienţă şi i s-a acordat primul ajutor până la preluarea de către echipajele medicale.

Victima inconştientă a fost declarată decedată de echipajul TIM, iar victima de 18 ani a fost transportată la spital. Ulterior, SAJ Vaslui a intervenit în localitatea Valea Mare la o pacientă cu atac de panică, mama bărbatului decedat în accidentul rutier”, a transmis ISU Vaslui.

La aflare veștii, soția lui Vasile Stoica, Corina, a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia nu și-a revenit nici până acum și își exprimă durerea pe o rețea de socializare

”M-ai lăsat cu durere peste care nu voi putea trece din ziua în care m-ai lasăt, până la ultima mea suflare. Ai lăsat cele două fete ale noastre, date de la bunul Dumnezeu, dar așa este viața, că e azi, că e mâine, toți suntem la fel, dar tu ai ales să pleci prea repede și m-ai lăsat, sufletul meu drag. Te iubesc până când soarta ne unește pe amândoi înapoi, în veci, dragul meu”, a scris soția lăutarului pe o rețea de socializare.

Tragedie în lumea muzicală! Un cunoscut lăutar a murit în urma unui grav accident rutier. Fiica sa a ajuns la spital

 

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile