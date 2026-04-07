Celebrul cântăreț a fost împușcat și a fost transportat de urgență la spital. Două persoane, reținute

Rapperul american Offset a fost împușcat luni seară în Hollywood, statul Florida, potrivit unui reprezentant al artistului, care a confirmat că acesta se află în stare stabilă și este monitorizat într-un spital.

Offset a fost căsătorit anterior cu Cardi B, cu care are trei copii. Poliția a declarat că o persoană a suferit răni care nu i-au pus viața în pericol luni seară, într-o zonă din afara Seminole Hard Rock din Hollywood, Florida. Departamentul de poliție nu a identificat victima. Două persoane au fost reținute de poliție, iar oficialii investighează incidentul, potrivit unui comunicat.

Artistul este în acest moment internat în spital și este atent monitorizat, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat citat de Associated Press.

„Locul este securizat și nu există nicio amenințare pentru public. Operațiunile continuă normal”, se arată în comunicat.

Vărul lui Offset, Takeoff, un alt membru al trupei Migos, a fost împușcat mortal în 2022, mai scrie sursa citată.

Două persoane au fost reținute

Poliția a confirmat că focurile de armă au fost raportate în jurul orei 19:00, iar intervenția a fost rapidă. Două persoane au fost reținute la scurt timp după incident, iar ancheta este în curs pentru a stabili circumstanțele exacte și motivația atacului.

Deși identitatea victimei nu a fost inițial confirmată oficial de poliție, un reprezentant al artistului a declarat că Offset este cel rănit, suferind leziuni care nu îi pun viața în pericol. Acesta a fost internat la un spital din zonă și primește îngrijiri medicale.

Offset, pe numele real Kiari Kendrell Cephus, este una dintre figurile importante ale hip-hop-ului american contemporan, cunoscut atât pentru activitatea solo, cât și pentru succesul alături de trupa Migos, care s-a destrămat după moartea vărului său, Takeoff. Ancheta continuă, iar autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind natura conflictului sau relația dintre suspecți și victimă.

