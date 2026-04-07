Prima reacție a Poliției, după ce Fulgy a fost ridicat de mascați. Imagini rare din timpul descinderii

De: Denisa Crăciun 07/04/2026 | 14:24
Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut drept Fulgy, a fost ridicat de mascați și dus cu forța la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Acesta s-a întors recent în România, după ce a stat mai mult timp în Dubai. Problemele au urmat imediat pentru el și asta pentru că a postat pe platforma TikTok o serie de videoclipuri în care este vizibil agitat. Ba mai mult, a dat de înțeles că ar face un gest necugetat.

Fulgy apare din nou în atenția publicului. Tânărul a fost transportat de urgență la spital, după ce forțele de ordine au ajuns la locuința sa. El postase în diferite ipostaze, toate care arătau starea de agitație în care se afla. Din cauza riscurilor la care s-ar supune atât pe el, cât și pe cei din jur, a fost dus cu forța la spitalul de psihiatrie pentru a-i face mai multe investigații. La câteva ore după intervenție, polițiștii au făcut o primă declarație despre situație.

După ce a fost trimis de urgență cu forțele de ordine la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, polițiștii au făcut primele declarații. Aceștia au hotărât să intervină, mai ales că fiul Clejanilor este cunoscut cu antecedente. Ei au explicat că bărbatul s-a baricadat în casă și refuza orice formă de cooperare. El a fost găsit în pat, fără să fie în pericol și fără a prezenta urme de violență. Fulgy a fost preluat de cadrele specializate și l-au internat.

La data de 6 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 23.00, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând totodată în pericol și alte persoane. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul s-a baricadat în locuință, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare. De asemenea, la adresă s-a prezentat și un echipaj din cadrul companiei de distribuție a gazelor, care a procedat la sistarea alimentării, în vederea prevenirii oricărui pericol, arată mesajul transmis de Poliție.

De asemenea, în timpul intervenției, aceștia s-au asigurat că viața lui Fulgy este protejată și nu poate face niciun gest comunicat de el anterior. Polițiștii vor continua ancheta în acest caz.

Pe parcursul intervenției, polițiștii au asigurat managementul situației, prioritatea absolută fiind protejarea vieții persoanei și prevenirea producerii oricărui incident. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Poliția Capitalei acționează permanent, prin structuri specializate și intervenții coordonate, pentru gestionarea situațiilor critice și pentru protejarea vieții și siguranței cetățenilor, în cooperare cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, au mai adăugat ei.

