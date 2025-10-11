Fulgy de la Clejani și-a dat drumul la gură și a jignit populația României: „Incultă, analfabetă, agramată și afonă”

Fulgy de la Clejani lovește din nou! Fiul Vioricăi și al lui Ioniță va stârni valuri greu de oprit cu cele mai recente declarații făcute. Mr. Moft a luat la rost populația României și a avut cuvinte dure de spus. Nimeni nu a scăpat!

Fulgy este una dintre cele mai controversate prezențe din showbiz-ul românesc. De-a lungul timpului, fiul Clejanilor a reușit să atragă atenția asupra lui, dar nu în moduri pozitive. Fie prin comportamente ieșite din tipare, fie prin declarații lipsite de orice filtru, el a reușit să rămână în centrul atenției.

Fulgy de la Clejani a jignit populația României

Același lucru a reușit să îl facă și într-o declarație recentă, postată chiar de el pe contul personal de TikTok. După ce a început o viață nouă și îndepărtată de meleagurile românești, în Dubai, a devenit student la facultate, Mr. Moft revine la ”predicile” ținute pe TikTok.

În ciuda acestor schimbări care par să ducă spre o direcție mai bună pentru băiatul Clejanilor, românii nu s-au arătat încântați de evoluția lui. Fulgy, deranjat de toate comentariile negative pe care le primește, a răbufnit pe TikTok și a aruncat cuvinte grele la adresa populației din România. Atunci când a fost atenționat de faptul că își va pierde fanii prin acțiunile sale, el a spus că nu are nevoie de oameni „inculți, analfabeți, agramați și afoni.”

„M-am uitat și eu prin comentarii și am văzut ce comentați, măi oameni buni! Sunteți un neam de trădători și de sclavi. Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă. Doar 4% din oamenii de pe Pământ sunt în situația mea.”, a spus Fulgy.

CITEȘTE ȘI:

Fulgy de la Clejani s-a reabilitat complet! A renunțat la “fumuri”, a terminat cu Bia Khalifa și s-a dus la Burj Khalifa!

Reușită colosală pentru Fulgy în Dubai! Fiul Clejanilor a dat lovitura: „Da, e oficial”