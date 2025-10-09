Fulgy de la Clejani s-a reabilitat complet! A renunțat la “fumuri”, a terminat cu Bia Khalifa și s-a dus la Burj Khalifa!

Detox dar cu sechele! Fulgy al Clejanilor s-a făcut băiat cuminte, e în Dubai la facultate. Nu facultate din aia, unde te bagă pentru că ai consumat ce consuma el mai demult, ci facultate la propriu, de ingineri de sunet. CANCAN.RO analizează cât de bine se ține Fulgy de… programul de cumințeală.

Aparent, transformarea lui Fulgy e totală, și-a luat și un nume nou, e „Mister Moft” și postează pe net clipuri cu bucăți muzicale mixate de el însuși, ca să confirme că a terminat anul întâi cu High Distinction. Vedeți, chiar și când e cuminte, e…tot pe val!😉

Și da, Fulgy pare să fie undeva sus, într-un zgârie-nori din Dubai, dar se vede că pe dedesubt e tot băiatul care trăiește periculos. Altfel nu se explică de ce ține laptopul pe marginea balconului. Dacă vine o adiere poate nenorocește vreun șeic și cu ăia nu te pui. O pățește ca Ben-Hur, ajunge pe vreo galeră.

Băiatul Clejanilor s-a transformat complet!

Clipurile arată că Fulgy chiar pare pasionat de muzică! E și normal, cu siguranță a moștenit talentul din familia Clejanilor (ceea ce ne face să ne întrebăm de ce Margherita, sora lui, cântă așa…cum cântă) dar unde e el cu gândul de fapt?

Nu putem să nu observăm că mixează o bucată cu versurile din Clandestine- Cocaina! Fulgy, ai grijă, că Dubai nu e ca România, unde dacă te prind polițiștii că ai substanţe interzise la tine riscul cel mai mare e să ți le fure ei.

Chiar și așa, fiul Vioricăi și al lui Ioniță e de lăudat. N-am luat Nobelul pentru literatură nici anul ăsta (sorry, Cărtă), dar poate vine Fulgy al nostru cu vreun Grammy din Dubai! E ca la americani, practic. El și-a luat vreo 10 ani sabatici după liceu, a explorat lumea și infinitele ei delicii psihedelice, după care s-a calmat, s-a dus la școală și uite că va fi profesor de producție muzicală după ce termină facultatea. Are toate șansele, pentru că în țară una dintre probleme era anturajul. Practic, el a terminat cu Bia Khalifa și s-a dus la Burj Khalifa.🤣

