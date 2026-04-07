Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 14:27

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni seară pe autostrada A1, în zona dintre județele Timiș și Arad, soldându-se cu moartea consilierului local Gabriel Bolovan și rănirea gravă a soției sale. Incidentul a avut loc în jurul orei 18:25, în timp ce mașina în care se aflau cei doi a fost lovită în plin de un camion.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, politicianul a oprit autovehiculul pe banda unu a autostrăzii, iar în momentul în care coborâseră din mașină, camionul, înmatriculat în Bulgaria, a intrat în coliziune cu vehiculul și cu ocupanții acestuia. Impactul a fost extrem de violent, iar consilierul local și-a pierdut viața pe loc. Soția acestuia a fost grav rănită și transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD, fiind monitorizată de echipele medicale din cauza leziunilor severe suferite.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia, care au asigurat măsurile PSI și au acordat primul ajutor. În sprijinul lor au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum și un echipaj SMURD cu medic. În urma evaluării, au fost confirmate două victime din autoturism: un bărbat decedat și o femeie conștientă, dar în stare critică.

Gabriel Bolovan, în vârstă de 56 de ani, era originar din județul Vrancea și avea o carieră cunoscută atât în domeniul afacerilor, cât și în administrația locală. În cadrul activității sale politice, acesta deținea o funcție de consilier local în Partidul Patrioților, fiind implicat în comunitatea sa prin proiecte și inițiative menite să sprijine dezvoltarea locală. Moartea sa a venit ca un șoc pentru colegi și cunoscuți.

”Luni, 06.04.2026, în jurul orei 18:25, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1 km 504 (sensul de mers spre Arad). La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia cu o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic.

În accidentul rutier sunt implicate un autotren și cu autoturism cu platformă. În urma evenimentului rutier rezultă două victime (din autoturism), dintre care una decedată (sex masculin), și o victimă de sex feminin, conștientă, cooperantă”, a transmis ISU Timiș.

