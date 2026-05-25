Cutremur în România, luni după-masă. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut seismul

De: Elisa Tîrgovățu 25/05/2026 | 20:28
Un seism cu magnitudinea de 3,8 a avut loc luni, 25 mai, pe teritoriul României, conform informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs în cursul după-amiezii și a fost înregistrat de specialiștii institutului.

Cutremurul s-a produs luni, la ora 17:33, în zona seismică Vrancea, fiind înregistrat la o adâncime de 134,1 kilometri.

Seismul s-a resimțit în apropierea mai multor municipii importante

Conform datelor transmise de specialiști, seismul a fost localizat în apropierea mai multor municipii importante, printre care Focșani, aflat la 46 de kilometri distanță spre nord, Buzău la 59 de kilometri, precum și Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești, situate în apropierea epicentrului.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a transmis că seismul a avut o intensitate redusă, fiind caracteristic activității tectonice obișnuite din zona Vrancea.

Potrivit datelor înregistrate de specialiști, de la începutul lunii mai și până în prezent, pe teritoriul României au fost detectate opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,8.

Cel mai semnificativ seism produs anul acesta a fost consemnat pe 26 februarie, în județul Vrancea. Aparatele au indicat o magnitudine de 4,5 grade pe scara Richter.

Totodată, duminică dimineață, la ora 05:02, un alt cutremur a fost înregistrat în zona seismică Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs la o adâncime de aproape 88 de kilometri. Astfel, a fost clasificat cu intensitatea I de către specialiști.

