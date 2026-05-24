Alertă seismică în România! Cutremur în Vrancea, duminică dimineață

De: Anca Chihaie 24/05/2026 | 12:57
Cutremur/ Sursa foto social media
Un seism cu magnitudinea 3,5 a fost înregistrat duminică dimineață, la ora 05:02, în zona seismică Vrancea, conform datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP). Evenimentul s-a produs în județul Vrancea, o regiune cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă din România, unde cutremurele intermediare sunt obișnuite și monitorizate constant de specialiști.

Potrivit informațiilor seismologice, mișcarea telurică s-a produs la o adâncime de aproximativ 87,9 kilometri, ceea ce o încadrează în categoria cutremurelor de adâncime intermediară, specifice zonei Vrancea. Acest tip de seisme sunt resimțite uneori pe arii extinse, chiar dacă magnitudinea nu este una ridicată, din cauza propagării undelor seismice prin structurile geologice ale regiunii.

Cutremurul a avut intensitate redusă, fiind încadrat la gradul I pe scara Mercalli, ceea ce indică faptul că efectele la suprafață au fost minime sau chiar imperceptibile pentru majoritatea populației. Totuși, evenimentul a fost detectat clar de rețeaua de monitorizare seismică, care înregistrează în mod continuu activitatea tectonică din România.

Din punct de vedere al localizării, seismul s-a produs într-o zonă aflată în apropierea mai multor orașe importante din estul și centrul țării. Printre cele mai apropiate se numără Focșani, situat la aproximativ 53 de kilometri, Buzău la circa 65 de kilometri, Sfântu-Gheorghe la aproape 59 de kilometri, Brașov la aproximativ 70 de kilometri spre vest și Ploiești la aproximativ 90 de kilometri distanță spre sud-vest. Această distribuție geografică confirmă caracterul central al zonei Vrancea în raport cu mai multe regiuni istorice ale României.

Activitatea seismică din zona Vrancea nu este un fenomen izolat, aceasta fiind una dintre cele mai active regiuni tectonice din Europa de Est. În cursul lunii mai, au fost înregistrate mai multe cutremure de intensitate mică și moderată, cu magnitudini cuprinse aproximativ între 2,2 și 3,6 grade pe scara Richter. Aceste evenimente fac parte din dinamica obișnuită a regiunii și sunt monitorizate permanent de specialiști pentru a evalua evoluția activității tectonice.

Pe lângă seismul de duminică dimineață, în noaptea precedentă a mai fost consemnat un alt cutremur slab în aceeași zonă seismică. Acesta a avut o magnitudine de 2,9 și s-a produs la ora 00:58, fiind localizat la o adâncime mai mare, de peste 125 de kilometri. Și în acest caz, efectele la suprafață au fost minore, fără a fi raportate pagube sau incidente.

