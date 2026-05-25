Fostul Ramonei Olaru, pregătit să devină tată! Imaginea postată de Alina Oprea a pus fanii pe jar

Relația dintre Steve Ant și Alina Oprea pare să avanseze rapid, artistul grec găsindu și echilibrul sentimental la scurt timp după despărțirea de Ramona Olaru. Noua legătură afectivă a cântărețului atrage atenția prin dinamica intensă și prin mesajele care sugerează planuri importante pentru viitor.

Cei doi au apărut recent împreună în mediul public, iar apropierea lor a devenit evidentă. Deși relația nu are o vechime considerabilă, Steve Ant și Alina Oprea se comportă ca un cuplu consolidat, afișând o compatibilitate vizibilă și o energie comună care i a surprins pe urmăritori.

Steve Ant, pregătit să devină tată?

Un detaliu care a alimentat speculațiile privind intențiile lor a fost ultima postare a Alinei Oprea, în care aceasta a distribuit o imagine cu doi adulți și doi copii, însoțită de mesajul „SOON”. Gestul a fost interpretat ca o posibilă aluzie la planuri de familie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Postarea iubitei spune tot

Într-un alt mesaj publicat recent, Alina Oprea a abordat tema invidiei, subliniind că își dorește în jurul ei oameni autentici, capabili să se bucure sincer pentru reușitele altora.

„Cea mai periculoasă slăbiciune a oamenilor este invidia. Am înțeles în ultima perioadă că oamenii cu adevărat puternici inspiră, construiesc și evoluează, în timp ce cei slabi aleg să privească succesul altora cu frustrare. Caracterul se vede cel mai clar atunci când cineva nu poate suporta lumina altcuiva”, a scris Alina Oprea pe Instagram.

Rămâne de văzut dacă mesajele publicate de iubita lui Steve Ant anunță o schimbare majoră în viața lor sau reprezintă doar o declarație simbolică despre direcția în care se îndreaptă relația

CITEŞTE ŞI: TOP 10 | Cupluri celebre din România care au divorțat după mulți ani de căsnicie. Pe ce loc sunt Cabral și Andreea Ibacka (15 ani)

Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu unul care vă fugărește toată ziua cu..?”