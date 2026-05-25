Codin Maticiuc și Anghel Damian, dezvăluiri despre costurile serialului „Cămătarii” de la PRO TV: „Am cumpărat de la o televiziune suedeză”

De: Delina Filip 25/05/2026 | 19:56
Una dintre cele mai așteptate producții- documentar ale momentului ajunge în atenția publicului, iar detalii neștiute din culisele realizării sale sunt dezvăluite chiar în platoul lui Dan Capatos. „Procesul cămătarilor” de pe CANCAN.RO promite să aducă în fața publicului o incursiune amplă într-o lume rar prezentată din interior. Prezent în platoul emisiunii a fost Codin Maticiuc, cel care a stat față în față cu una dintre cele mai controversate familii din România și care a avut acces la povești pe care puțini le cunosc. De asemenea, regizorul și producătorul showului, Anghel Damian, a făcut dezvăluiri despre amploarea procesului de filmare, dar a oferit și alte detalii din culise. 

Una dintre producțiile fenomen ale momentului este prezentată publicului chiar din culisele realizării sale în cadrul unei ediții speciale Dan Capatos Show. „Procesul cămătarilor” aduce în prim plan povești, imagini și mărturii adunate într-un proiect realizat pe parcursul mai multor luni de filmare, care au prins viață prin intermediul serialului „Cămătarii”, care va putea fi vizionat pe VOYO și PRO TV. Codin Maticiuc și Anghel Damian, cei care au produs documentarul, au făcut dezvăluiri exclusive la Dan Capatos Show, iar emisiunea integrală poate fi vizionată pe YouTube CANCAN.

Codin Maticiuc și Anghel Damian, dezvăluiri exclusive despre „Cămătarii”

Codin Maticiuc a dezvăluit la Dan Capatos Show cum au decurs filmările, cât de complicat a fost procesul de documentare și cât de mari au fost costurile unei producții de asemenea amploare.

 „Producția a costat mult, foarte mult. Gândiți-vă cât de mult am muncit, cât am stat plecați, cât de multe echipe au lucrat să adune toate materialele. Cât de mult research s-a făcut, acest serial documentar e ilustrat în două feluri: cu materiale de arhivă pe care le-am găsit și le-au căutat oamenii de au înnebunit și reconstituire cu AI a unor scene care nu au fost filmate și nu se puteau vedea. Am cumpărat de la o televiziune suedeză, până acolo a ajuns arhiva pe care am cumpărat-o. A costat mult și ne-a costat și încă ne costă pe mine și pe Anghel timp și energie”, a spus Codin Maticiuc la Dan Capatos Show.

Anghel Damian, regizorul și producătorul showului, a vorbit despre provocările uriașe din spatele documentarului și despre situațiile neprevăzute care puteau apărea în orice moment pe parcursul filmărilor.

„Acesta este un proiect în care oricând se putea întâmpla orice. Într-un an și ceva de filmare se putea întâmpla orice, scandaluri cu alte clanuri, arestări, decese, noi a trebuit să avem o echipă care să fie disponibilă oricând. Adică era o formă hibrid între cinema, unde totul e planificat, și o formă de jurnalism de investigație.Spre exemplu venea în țară șase ore Paul Nedeluș, trebuia să fim acolo”, a declarat Anghel Damian.

Regizorul a oferit și alte exemple despre complexitatea proiectului și a dezvăluit faptul că în urma acestui proiect le-au fost deschise și late portițe.

„Ni s-a deschis o oportunitate să plecăm în Italia să filmăm cu niște personaje date în urmărire generală. Există o portiță mică care ne permite să ajungem acolo să spunem să povestea aceea. Foarte multi oameni care au lucrat în permanență timp de un an jumatate la acest produs”, mai spune regizorul la Dan Capatos Show.

De asemenea, Anghel Damian a punctat efortul echipei de filmare și editare, dezvăluind că, deși și-ar dori, multe dintre materialele filmate nu vor face parte din forma finală a documentarului.

„Sunt peste 460 de ore de material de interviu, iar editorii îl cunosc pe de rost, este o performanță din partea multora. Din cele 460 de ore, 300 de ore sunt foarte bune și de multe ori am plecat după ziua de filmare și m-am întrebat: Ce tai de acolo? Pentru noi este foarte dureros că va trebui să renunțăm la anumite lucruri care au și poveste, și relevanță socială, și relevanță istorică.”, a mai susținut Anghel Damian.

