Anunț pentru milioane de pensionari: ajutoare în 2026 în două tranșe. Cine ia banii

Pensionarii din România vor beneficia în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar, în special cei cu venituri sub 3.000 de lei, în contextul unui an fără indexare a pensiilor și marcat de presiuni bugetare.

Autoritățile au introdus o serie de ajutoare menite să atenueze efectele creșterii prețurilor și să compenseze lipsa majorărilor prin inflație.

Anunț pentru milioane de pensionari: ajutoare în 2026 în două tranșe

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile aferente lunii aprilie vor fi plătite în avans, înainte de Paște, însă plățile unice destinate persoanelor vulnerabile ar putea ajunge cu întârziere, ca urmare a contestării bugetului pe 2026 la Curtea Constituțională. În aceste condiții, tranșa de sprijin programată inițial pentru aprilie este amânată pentru luna mai.

Cel mai important ajutor confirmat pentru 2026 este sprijinul anual cuprins între 600 și 1.000 de lei, acordat automat în două tranșe – în preajma Paștelui și a Crăciunului. Pe lângă acesta, pensionarii vulnerabili primesc și sprijin pentru plata energiei, respectiv 50 de lei pe lună pentru electricitate până la 31 martie 2026, cu posibilitatea introducerii unui ajutor pentru gaze în a doua parte a anului, odată cu liberalizarea pieței. De aceste măsuri beneficiază persoanele singure cu venituri până la 1.950 de lei și gospodăriile cu venituri medii de până la 1.780 de lei pe membru.

În ceea ce privește voucherele pentru alimente, programul a funcționat în 2025, însă pentru 2026 nu există încă o confirmare oficială privind continuarea lui. În schimb, Guvernul a aprobat acordarea unor plăți unice suplimentare în aprilie 2026, diferențiate în funcție de nivelul pensiei: 500 de lei pentru pensii până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Programul biletelor de tratament balnear rămâne activ, statul acoperind aproximativ 2.000 de lei din costul unui sejur de 16 zile. Contribuția pensionarilor variază între 55% și 70% din pensie, în funcție de nivelul acesteia, existând și categorii care beneficiază de gratuitate. Reducerile la transportul feroviar sunt menținute până la finalul anului 2026, fiecare pensionar având dreptul la șase călătorii cu reducere de 50%.

Cine ia banii

Pe lângă sprijinul național, unele primării continuă să ofere ajutoare locale, precum pachete alimentare, sprijin financiar sau reduceri la taxe, în funcție de bugetele disponibile. În același timp, autoritățile confirmă că în 2026 nu va exista indexarea pensiilor, iar contribuția CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei rămâne în vigoare. Procesul de recalculare a pensiilor continuă, însă avansează lent, cu doar 10% dintre dosare finalizate la finalul anului 2025.

Indemnizația socială, adică pensia minimă garantată, este estimată pentru 2026 între 1.430 și 1.500 de lei, în funcție de evoluția inflației. Guvernul analizează și introducerea unei pensii minime diferențiate în funcție de vechimea în muncă, cu valori mai mari pentru cei cu un stagiu de cotizare de 20 sau 30 de ani.

Ajutoarele sunt acordate automat, fără cerere, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, inclusiv pentru pensionarii din sistemele speciale cu venituri sub 3.000 de lei. Sumele sunt virate pe card sau prin Poșta Română, în funcție de modalitatea obișnuită de încasare a pensiei.

Pentru verificarea drepturilor, pensionarii pot consulta cuponul de pensie, pot contacta Casa de Pensii sau pot solicita informații de la primărie, în cazul ajutoarelor sociale locale. De asemenea, pot verifica eventualele sume suplimentare prin bancă sau prin Poșta Română.

