Acești pensionari din România primesc 400 lei de Paște. Cine se încadrează – vezi lista finală

Parlamentul României a decis care va fi bugetul de anul acesta pentru pensii. O categorie de pensionari va primi cu 400 de lei mai mult în luna aprilie a acestui an, cu ocazia sărbătorilor Pascale.

Parlamentarii au votat, pe 20 martie, categoria de pensionari care va primi o sumă de bani semnificativă de Paște. Decizia trebuia luată cu trei luni în urmă, însă veștile sunt bune pentru această categorie de pensionari. Banii pe care îi vor primi sunt un sprijin acordat de stat pentru cei cu o pensie mai mică, astfel aceștia își pot face cumpărături pentru sărbători. În cursul săptămânii curente, Casa de Pensii va începe să tipărească taloanele.

Cine va primi ajutorul de pensii

Paștele se apropie cu pași repezi și toți românii se pregătesc deja să își cumpere alimentele necesare. Pensionarii au un motiv în plus de bucurie pentru că statul le acordă un ajutor financiar cu prilejul sărbătorii. Cu o întârziere de trei luni, pe data de 20 martie 2026, Parlamentul României a hotărât care va fi bugetul alocat în acest an pentru pensii. Categoria de pensionari cărora li se va acorda suma de 400 de lei sunt cei care au venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv. Chiar de săptămâna aceasta, Casa de Pensii va începe să imprime taloanele, astfel în luna aprilie, pensionarii pot beneficia de mai mulți bani. Aceștia vor fi virați înainte de Paște, care pică în acest an pe data de 12 aprilie.

Casa Națională de Pensii va lucra contra-cronometru pentru a tipări cupoanele pensionarilor care trebuie să ia ajutorul social. În mod normal, tipărirea se face cel târziu pe data de 22 a lunii, pentru ca pensionarii să primească pensiile luna următoare, indiferent de opțiunea aleasă: prin poștă sau pe card. Dacă nu vor avea timp, vor sta la muncă și câte 48 de ore, ca toate operațiunile să fie gata pentru ca pensionarii să primească banii.

Ajutorul de pensii se oferă în două tranșe. Prima se va acorda în luna aprilie, de Paște, iar cea de-a doua tranșă în luna decembrie, adică înainte de Crăciun. Sprijinul se dă atât pensionarilor civili, cât și pensionarilor militari, asta dacă au venituri mai mici de 3.000 de lei lunar.

