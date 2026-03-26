Românii care muncesc în Germania primesc pensie și după 5 ani! Câți bani sunt, de fapt

Mulți sunt românii care aleg să plece în străinătate în căutarea unui viitor mai bun și a unor salarii mai mari. O parte dintre ei s-au orientat către Germania și au fost entuziasmați când au auzit că aici pot primi pensie și după doar 5 ani de muncă. Însă, lucrurile nu sunt așa roz în realitate. Despre câți bani este vorba, de fapt?

Adesea, românii care muncesc în Germania sunt surprinși de faptul că dreptul la pensie legală nu garantează o sumă mare. Mai exact, sistemul german nu oferă pensie minimă și calculează indemnizația pe baza punctelor acumulate în funcție de salariul obținut comparativ cu media națională. Astfel, salariile mici se transformă ulterior în pensii mici.

Românii care muncesc în Germania primesc pensie și după 5 ani

Românii care lucrează în Germania trebuie să știe că aici sistemul de pensii funcționează diferit, iar statul nu completează diferența dacă ai acumulat contribuții mici. În Germania, pensia se calculează pe baza unui sistem de puncte, care depinde direct de salariul obținut comparativ cu salariul mediu german.

Mai exact, cine câștigă un salariu mediu obține un punct pe an. Cine câștigă mai puțin va aduna mai puțin de un punct. Iar cei care câștigă mai mult primesc mai mult de un punct. În 2024, salariul mediu anual de referință era de 45.358 euro brut în landurile vestice și 44.732 euro în landurile estice.

Astfel, un român care a lucrat în Germania 5 ani pe salariul mediu acumulează 5 puncte de pensie. Iar în 2024, un punct de pensie valora aproximativ 39,32 euro pe lună. Ceea ce înseamnă că pensia lunară brută ar ajunge la 196,60 de euro, înainte de taxe și contribuții la sănătate.

Iar pentru cei care au lucrat în sectoare cu salarii mici precum construcții, curățenie sau îngrijire, situația este și mai rea. De exemplu, cine a câștigat 70% din salariul mediu va primi o pensie de aproximativ 137 euro pe lună, după cinci ani.

