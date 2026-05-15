Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat și nu știu ce să fac”

De: Irina Vlad 15/05/2026 | 19:44
Magicianul Robert Tudor și Elena/ sursă foto: social media
Magicianul Robert Tudor trece prin clipe delicate. Koffe, patrupedul familiei, a fost atacat și omorât de un câine de talie mare. Matinalul de la Antena 1 este devastat de durere și face un apel disperat. 

Recent, Robert Tudor a trecut printr-o experiență dureroasă. În timp ce își plimba animalul de companie pe stradă, un câine de talie mare, din rasa Rottweiler, a ieșit dintr-o curte și i-a atacat câinele. Koffe, un patruped de talie mică din rasa Goldendoodle, a fost mușcat de ceafă, iar atacatorul nu i-a mai dat drumul decât după ce acesta a murit, potrivit spuselor magicianului.

Robert Tudor: „Sunt disperat și nu știu ce să fac”

Patrupedul Koffe făcea parte din familia magicianului de aproximativ 8 luni, iar pierderea lui a căzut ca un trăsnet pentru toți membrii familiei. Din păcate, la întreaga scenă au asistat și cei doi copii ai săi, David și Adelina. Într-o postare pe social media, Robert Tudor și-a spus oful și le-a cerut prietenilor virtuali un sfat.

„Din păcate, cățelul acesta frumos, Koffe, a murit. Sunt disperat și nu știu ce să fac. Ne plimbam cu el pe stradă și un câine de talie mare a ieșit dintr-o curte, l-a prins de ceafă și nu i-a mai dat drumul decât mort. Mă aflu într-o situație în care ne-am atașat de el, era parte din familia noastră și acum nu mai e și nu știu ce să fac”, a fost mesajul lui Robert Tudor.

sursă foto: Facebook

Postarea magicianului a stârnit un val de reacții de revoltă în rândul prietenilor săi virtuali. Cei mai mulți dintre ei sunt de părere că stăpânul câinelui atacator trebuie tras la răspundere. Au existat și comentarii în care Robert Tudor a fost pus la zid deoarece și-a lăsat câinele liber din lesă.

„Și totuși nu există o amendă pentru stăpânul câinelui acela? Nu se poate așa ceva”

„Nu trebuie să lași câinele liber. Ești iresponsabil”

„Primul pas e să îi faci plângere penală proprietarului”

„Proprietarul câinelui ar trebui tras la răspundere”

„Nu creed!!! Reclamă proprietarul la poliție. Nu lăsați așa. Câinele lui va mai face și alte victime”

„Sper că e o glumă”

„Ce soartă, ce destin pe micuț… Cuvintele nu au puterea înlocuirii lui”

„Abia l-ați luat! Ce situație… stăpânul câinelui trebuie denunțat”

„Îmi pare sincer rău pentru voi. Trebuie să vă asigurați că acel câine nu va mai ucide un altul”

„Nu cred că trebuie să lași lucrurile așa. Anunțați poliția, iar stăpânului să-i ceri daune”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

