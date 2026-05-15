Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula Iubirii

Ella Vișan și Răzvan s-au despărțit după doar o lună de relație. Înainte de a merge pe drumuri separate au avut mai multe apariții publice, inclusiv la un podcast, acolo unde păreau mai fericiți ca niciodată. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers atât de bine pentru ei și chiar dacă motivul separării nu a fost dezvăluit, fostul concurent de la Insula Iubirii a dat de înțeles că ar fi fost, din nou infidel.

De ce s-a încheiat relația dintre Ella și Răzvan

Povestea de iubire dintre Ella și Răzvan s-a consumat mai repede decât ne așteptam cu toții, mai ales că cei doi păreau fericiți împreună. Cu toate acestea, după o lună de relație și-au spus adio. Până în prezent, niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivele separării, însă un mesaj publicat pe rețelele de socializare de DJ ridică semne de întrebare.

Bărbatul a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj care sugerează că i-ar fi fost infidel blondinei. Mai mult decât atât, textul scoate la suprafață faptul că înșelatul nu ar trebui să surprindă pe nimeni, în special în cazul unui DJ care mixează mai multe melodii în același timp. În plus, fostul concurent de la insulă a fost surprins la scurt timp după despărțirea de Ella în compania unei alte femei.

Te întâlnești cu un DJ și te aștepți să nu te înșele? Cu cineva care poate mixa 3 melodii în același timp? Imaginează-ți cu 8, a scris Răzvan Kovacs pe pagina sa de Instagram.

Ella Vișan, mesaj bizar

Confirmarea despărțirii celui mai proaspăt cuplu din showbiz a venit atunci când nu s-au mai urmărit reciproc pe conturile de socializare. De asemenea, cei doi și-au șters fotografiile de cuplu. De curând, Ella a transmis pe TikTok un mesaj neașteptat. Aceasta pare să se adreseze unei persoane pe care o cunoaște, dar care se ascunde sub un cont fals.

Stai liniștit, user893720167, totul merge foarte bine în viața mea!, a scris Ella pe TikTok.

