Soția lui Robert Tudor a intervenit, deranjată de relația cu Ramona Olaru: ”Exagerează”

Magicianul Robert Tudor și-a construit o familie frumoasă alături de soția sa, Elena. Cei doi au un mariaj de 12 ani, iar de-a lungul timpului relația lor a trecut prin tot felul de etape. Elena recunoaște că este posesivă, iar recent a vorbit și despre relația pe care soțul ei o are cu colega Ramona Olaru, de la matinalul de la Antena 1. Cât de geloasă este Elena?

Relația dintre Robert Tudor și Elena a început în urmă cu ani de zile, iar ea a fost cea care a făcut primul pas. I-a scris în mediul online, a urmat și o primă întâlnire, iar de atunci au rămas împreună. Au 12 ani de căsnicie și doi copii împreună. Deși relația lor merge foarte bine, uneori gelozia s-a mai strecurat în cuplu.

Soția lui Robert Tudor a intervenit, deranjată de relația cu Ramona Olaru

Robert Tudor și Elena și-au expus relația în cadrul show-ului Power Couple și tot de acolo a plecat ideea că soția magicianului ar fi geloasă pe Ramona Olaru. Ei bine, acum Elena a răspuns curiozității tuturor și a spus dacă este sau nu geloasă pe matinala de la Antena 1.

Cuplul a fost recent invitat în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, iar acolo s-a dezbătut și subiectul geloziei. Atunci când este invitat în cadrul matinalului, magicianul Robert Tudor interacționează din plin cu Ramona Olaru, iar glumele dintre ei sunt adesea destul de picante.

Însă, de data aceasta, Elena a spus că nu este vorba neapărat despre gelozie. Dar aceasta consideră că într-adevăr unele glume sunt destul de deplasate, așa că și-a sfătuit soțul să fie mai rezervat.

„Cătălin Măruță: Dar tu ai fost vreodată geloasă, Elena? Elena: Da, la început. Robert Tudor: Pe Ramona Olaru ești geloasă? Elena: Nu, nu, nu. Robert Tudor: Ramona Olaru, soția mea nu e geloasă pe tine! Elena: Nu, dar uneori… Dar apropo de asta, nu că sunt geloasă pe Ramona, nu, îmi place foarte mult de Ramona. Ideea e că el uneori în emisiune exagerează, sare calul. Și eu mă simt, zic, măi, în primul rând și de ea să nu o jignești, dar ea e super fata, nu se supără, adică înțelege glumele lui. Dar și pentru el, așa, că poate oamenii nu te știu foarte bine. Adică, ok, și gluma asta are o limită, dar nu că sunt geloasă”, a mărturisit Elena.

