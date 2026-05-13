Mesajul lui Petrișor Ruge, după ce Andreea Bălan l-a ”sărit” de pe lista invitaților: ”E ok să fii trist”

De: Irina Vlad 13/05/2026 | 10:04
Andreea Bălan și Petrișor Ruge/ sursă foto: social media
Petrișor Ruge, marele absent de la nunta Andreei Bălan, a revenit în atenția publicului. Deși a lipsit fizic de la eveniment, dansatorul a lăsat un mesaj cu subînțeles după ce a fost „sărit” de pe lista invitaților. 

Duminică, 10 mai, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Evenimentul a fost marcat de o serie de momente emoționante, de la slujba religioasă, până la petrecerea de la Buftea, de pe malul lacului – vezi AICI.

Petrișor Ruge, mesaj cu subînțeles după ce a absentat de la nunta Andreei Bălan

Printre cei absenți s-a numărat și Petrișor Ruge, dansatorul și colegul de scenă de peste 20 de ani al Andreei Bălan. Așa cum era de așteptat, publicul a fost curios în legătură cu motivul pentru care nu a participat la eveniment. În jurul acestui subiect au existat numeroase speculații, însă adevărul încă rămâne un mister.

Ultima dată, cei doi au fost văzut împrenuă pe scenă la concertul Andreei Bălan de pe 1 martie 2026. La doar două zile de la nuntă, Petrișor Ruge a distribuit un mesaj pe o rețea de socialziare, mesaj ce a fost interpretat de mulți ca fiind cu subînțeles.

„Mă bucur enorm că piesa „E ok, să fii trist” a ajuns acolo unde era nevoie. Mai departe, am descoperit o inițiativă foarte faină care se potrivește perfect cu mesajul piesei. E un loc unde poți citi scrisori anonime scrise de oameni reali pentru alți oameni, ca un mic memento că nu suntem singuri. Sunt gânduri pline de căldură și motive de încurajare”, a fost mesajul publicat de Petrișor Ruge la două zile de la nunta Andreei Bălan.

Utilizatorii au reacționat în comentarii, o parte dintre ele având legătură cu absența sa la nunta Andreei Bălan.

„E ok să fii trist… Pentru că Andreea s-a căsătorit?”

„Hmmm…. de ce nu ai fost la nunta Andreei Bălan?”

„Eu nu l-am mai văzut dansând cu ea în ultimul timp”

„De la ultimul ei concert de pe 1 martie nu i-am mai văzut împreună”

Andreea Bălan: „Este sufletul meu pereche”

În urmă cu ceva timp, mai exact acum doi ani, Andreea Bălan avea numai cuvinte de laudă la adresa lui Petrișor Ruge. În cadrul unui podcast, ea a vorbit despre relația specială pe care o are cu dansatorul, care între timp i-a devenit coregraf. Declarațiile artistei au subliniat legătura profesională solidă dintre ei, legătura care s-a consolidat în timp.

„Relația mea cu Petrișor este o relație extraordinară. Da, este sufletul meu pereche! Adică am fost binecuvântată să îl cunosc la Dansez pentru tine acum 17 ani. De atunci dansăm împreună fără oprire și de atunci viața și cariera mea s-au schimbat și sunt cântăreață și dansatoare care face show-uri, iar el a devenit coregraful meu. Este satelitul meu, adică el gravitează în jurul meu și nu a vrut niciodată să facă altceva, să se ducă la un alt artist.”, a spus Andreea Bălan.

