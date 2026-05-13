Cronica unui divorț anunțat: Cabral a plecat în Austria, dar verigheta a rămas în Berceni

Un nou divorț prinde contur în showbizul românesc. De această dată căsnicia care se destramă este cea a lui Cabral și a Andreei Ibacka. După 15 ani de mariaj, cei doi par că sunt gata să o apuce acum pe drumuri separate. Nu au confirmat încă oficial divorțul, dar toate semnele sunt cât se poate de clare și datează de ceva timp. Recent, Cabral a plecat în Austria, dar verigheta a rămas în Berceni.

Andreea și Cabral Ibacka erau văzuți ca unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii. Însă, deși relația lor părea perfectă, în ultima perioadă lucrurile par că s-au schimbat, iar ideea divorțului a prins tot mai mult contur. Deși preferă discreția, cei doi au lăsat de mult timp să se înțeleagă că nu mai formează un cuplu.

Dacă până nu de mult Cabral și Andreea Ibacka postau ca o familie fericită, acum nu mai postează împreună, iar de pe pagina ei au dispărut numeroase imagini. Mai mult decât atât, ambii au plecat din România, însă în destinații diferite.

Însă, unul dintre momentele-cheie care a anunțat clar divorțul a fost acela în care ambii au fost surprinși fără verighete. Și nu o dată, de două ori, ci în repetate rânduri. Iar postările de pe rețelele sociale stau drept dovadă.

Așa cum spuneam, cei doi au plecat recent din România, însă în destinații diferite. Andreea a fost surprinsă în Elveția, unde filma și posta clipuri pe social media, în timp ce Cabral era în Austria, prins cu alte proiecte.

Aflat în Austria și Cabral a fost activ în mediul online, unde a postat numeroase mesaje cu subînțeles, în care vorbește despre tristețe, despre iubire și rănile care pot apărea sau despre epuizarea emoțională. Însă, detaliul care a atras atenția tuturor a fost acela că prezentatorul TV nu mai avea verigheta pe deget.

Deși a făcut numeroase postări, în niciuna Cabral nu mai apare cu verigheta. Se pare că a „uitat-o” acasă, în Berceni. Iar ca puzzle-ul divorțului să fie complet, verigheta lipsește de ceva timp și de pe degetul Andreei Ibacka.

