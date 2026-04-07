Donald Trump e pregătit de un atac masiv, după ce a expirat ultimatumul: „Urmează Epoca de Piatră”

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă să crească, iar lipsa unui acord până marți seara ar putea declanșa o nouă escaladare militară, cu efecte majore asupra pieței energiei și asupra burselor internaționale. Situația rămâne volatilă, iar analiștii avertizează că orice atac asupra infrastructurii iraniene ar putea destabiliza regiunea.

Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul este pregătit să lovească infrastructura esențială a Iranului dacă nu se ajunge la o înțelegere în termenul stabilit.

Donald Trump e pregătit de un atac masiv, după ce a expirat ultimatumul

„Au termen până marți la ora 8 pm (miercuri, ora 3.00 dimineața, ora România- n.r.). După care rămân fără poduri și centrale energetice, urmează Epoca de Piatră”, a afirmat Trump într-o conferință de presă la Casa Albă.

De asemenea, a adăugat că astfel de atacuri ar putea provoca distrugeri pe termen lung, precizând că „ar putea dura 100 de ani să le reconstruiască, dacă vor mai avea o țară”.

Reprezentanții Iranului au respins ferm avertismentele americane. Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare a calificat declarațiile președintelui american drept lipsite de fundament și a susținut că liderul SUA se află într-o poziție dificilă.

„Retorica grosolană și arogantă, precum și amenințările nefondate ale președintelui american nebun, care se află într-o situație dificilă și justifică înfrângerile succesive ale armatei americane, nu au niciun efect asupra continuării ofensivei și a operațiunilor zdrobitoare ale armatei iraniene”, a declarat Khatam Al-Anbiya, de la comandamentul forțelor armate iraniene.

„Urmează Epoca de Piatră”

În paralel, Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului și a transmis populației să evite transportul feroviar. Armata israeliană a avertizat că trenurile și liniile de cale ferată ar putea fi vizate în următoarele ore.

„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm ca, din acest moment până la 21:00, ora Iranului, să vă abțineți de la utilizarea trenurilor și de la călătoriile cu trenul în Iran. Prezența dumneavoastră în trenuri și în apropierea liniilor de cale ferată vă pune viața în pericol”, a transmis armata israeliană, pe platforma X.

Forțele israeliene au confirmat că au lovit mai multe obiective din Teheran și din alte zone ale Iranului.

„Cu puțin timp în urmă, forțele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran și din alte părți ale Iranului”, a anunțat armata israeliană.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel la reținere și a cerut Statelor Unite și Israelului să nu lovească infrastructura civilă din Iran. Acesta a avertizat că atacarea centralelor electrice și a altor obiective civile ar încălca dreptul internațional și ar agrava o criză deja extrem de periculoasă.

