Dani Prințul Banatului a suferit un infarct. Cum se simte acum manelistul

De: Denisa Crăciun 07/04/2026 | 11:04
Dani Prințul Banatului este internat în spital. Acesta a suferit un infarct, iar vestea a fost transmisă chiar de el. Fanii au reacționat imediat după ce au văzut postarea îngrijorătoare.

Dani Prințul Banatului este un manelist foarte cunoscut și apreciat de publicul din România. El trece prin momente grele și asta pentru că se află în spital acolo unde a fost transportat de urgență. Acesta a suferit un infarct și spune că a avut noroc că medicii i-au salvat viața. Dacă nu ar fi ajuns rapid pe mâna cadrelor medicale, starea sa ar fi putut fi mai gravă.

Ce a pățit Dani Prințul Banatului

Manelistul i-a îngrijorat pe fanii săi cu cea mai recentă postare pe rețelele de socializare. El s-a fotografiat chiar de pe patul de spital, iar explicația a venit imediat. Dani Prințul Banatului a făcut infarct. Acesta le-a povestit urmăritorilor săi cauzele principale ale acestei tragedii. Medicii l-au avertizat că stresul, oboseala și tutunul au fost factorii care au condus la afecțiunea pe care a avut-o.

În acest moment, cântărețul a ținut să precizeze că se simte bine și că este în afara oricărui pericol. De asemenea, el este recunoscător pentru îngrijirile medicale prompte ale unității spitalicești. Dani Prințul Banatului a făcut și o mărturisire importantă și anume că își va schimba stilul de viață pe care l-a avut până acum.

Stresul, oboseala, tutunul, grijile, emoțiile prin care am trecut în aceste 6-7 zile mi-au adus astăzi un infarct. Norocul meu este, sau a fost, că am căzut pe mâna unor doctori cu care lumea întreagă s-ar mândri, din Pitești, și țin să le mulțumesc enorm pe această cale! M-au salvat. Dumnezeu mi-a arătat că încă mai am timp aici, pe lumea asta, să dovedesc cine sunt, unde vreau să-mi petrec restul zilelor și în ce fel am să aleg de azi să trăiesc, a scris Dani Prințul Banatului pe pagina sa de Facebook.

Dani Prințul Banatului în doliu

Bărbatul s-a confruntat cu probleme și la începutul lunii aprilie. Socrul acestuia a murit, iar el a transmis un mesaj scurt, dar profund în mediul online.

Socrul meu, omul care m-a crescut pe mine și pe băiatul meu, Ayan, și care mi-a dăruit cea mai bună soție, a încetat din viață!, a scris el.

