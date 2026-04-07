Ruxandra Papadopol se mută din București! Unde va pleca fiica Ioanei Gingină

Ruxandra, fiica actriței Ioana Ginghină și a actorului Alexandru Papadopol, se află în pragul unei schimbări importante în viața personală și educațională. Tânăra, care urmează să împlinească vârsta de 18 ani, se pregătește să părăsească locuința în care a crescut alături de mama sa și de actualul partener al acesteia, Cristi Pitulice, pentru a începe o nouă etapă ca studentă într-un alt oraș din România.

Decizia vine într-un moment definitoriu pentru Ruxandra, care se apropie de finalul liceului și își conturează deja direcția academică. Alegerea de a pleca din București nu este una întâmplătoare, ci face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare personală și independență. Mutarea într-un alt oraș universitar, precum Cluj-Napoca, este luată în calcul ca o oportunitate de a experimenta viața de student într-un mod autentic, departe de sprijinul direct al familiei.

Ruxandra se va muta la Cluj-Napoca

În urma separării, custodia a fost stabilită în mod comun, însă adolescenta a rămas în principal în grija mamei. Între timp, atât Ioana Ginghină, cât și Alexandru Papadopol și-au refăcut viața personală. Actrița s-a recăsătorit cu Cristi Pitulice, în timp ce actorul și-a oficializat recent relația cu Cristiana Luca.

În ciuda schimbărilor din familie, Ruxandra a beneficiat de stabilitate și susținere în dezvoltarea sa. Alegerea de a pleca la studii în alt oraș reflectă nu doar dorința de a urma o facultate potrivită intereselor sale, ci și nevoia de a deveni mai responsabilă și independentă. Această etapă este percepută ca un pas firesc în maturizarea sa, mai ales în contextul în care distanțarea fizică de mediul familial poate contribui la dezvoltarea unor abilități esențiale pentru viața adultă.

„Face 18 ani anul acesta. Are de gând să plece la facultate și să părăsească Bucureștiul. Clujul ar fi o opțiune. Eu am susținut-o să plece, pentru că ea voia să dea admiterea și la București. Eu i-am spus așa: Dacă vei fi în București, chiar dacă vei sta în altă casă, vei veni la mine să mănânci sau să îți dau niște bani. Când vei fi acolo, în Cluj, nu vei mai putea să vii la mama la o ciorbă caldă. Atunci va trebui să te gospodărești singură, iar astfel vei simți viața de student, dacă vrei să o simți. Așa, cu mama la o stație de autobuz distanță, nu poți spune că te-ai mutat de acasă, că vii cu hainele murdare… Este tot un confort pe care ți-l oferă părinții. Și ea a spus: Da. Este dispusă să plece așa. Eu așa am făcut, a fost o creștere extraordinară să plec de acasă. Eu nu știam să fac aproape nimic, iar acum sunt obsedată de curățenie, cumva m-am ordonat foarte bine singură după ce am plecat de acasă”, a transmis Ioana Ginghină.

