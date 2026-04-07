E cod portocaliu de ninsori în România! ANM a anunțat ce se întâmplă de la 21:00

De: David Ioan 07/04/2026 | 12:33

Meteorologii au emis o nouă actualizare privind vremea severă care va afecta România în următoarele zile, cu intensificări puternice ale vântului și o răcire accentuată a vremii pe aproape tot teritoriul.

Specialiștii anunță că rafalele vor deveni tot mai puternice, iar temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru începutul lunii aprilie.

E cod portocaliu de ninsori în România!

Vântul va sufla cu 45–60 km/h în majoritatea regiunilor, însă în zonele montane rafalele vor depăși frecvent 80–90 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, viteza vântului poate ajunge chiar la 100–120 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității.

Începând din noaptea de 7 spre 8 aprilie, în centrul, estul și sud-estul țării sunt așteptate precipitații mixte, iar la munte va ninge. În special în Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mari, se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm, în condiții de viscol. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–20 l/mp până la finalul intervalului.

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. Izolat se va forma brumă. Avertizarea meteo rămâne valabilă până vineri, 10 aprilie.

O atenționare de tip cod galben este activă până marți, ora 21:00. În Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, precum și în sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, vântul va avea intensificări de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 70…90 km/h, iar la peste 1700 m la 100…120 km/h.

În București, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă și se vor apropia de mediile climatologice. Cerul va fi variabil, predominant senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla moderat, cu 40…45 km/h. Maximele vor fi de 18…19 grade, iar minimele de 2…5 grade.

Pentru intervalul 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00, a fost emisă o altă avertizare cod galben. În sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei și în sudul și vestul Transilvaniei, vântul va sufla cu 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor ajunge la 70…90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

ANM a anunțat ce se întâmplă de la 21:00

Pentru aceeași perioadă, meteorologii au emis și un cod portocaliu.

„Local în Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, arată meterologii.

O nouă avertizare cod galben este valabilă în 08 aprilie, între orele 10:00 și 21:00.

„În intervalul menţionat în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum şi în vestul, estul şi nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, arată ANM.

Pentru același interval, ANM a emis și un cod portocaliu.

„Local în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, a transmis ANM.

